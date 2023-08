Nie każde lody przyniosą ulgę w upały. Jakie lody wybrać?

Lato to czas, kiedy lodziarnie są oblężone, a w najgorętsze dni w tych uznawanych za najlepsze, trzeba odstać swoje w kolejce. Jeśli kupujesz loda po prostu dla przyjemności – nie ma nic w tym złego. Ale jeśli masz ochotę jednocześnie ulżyć sobie i szukasz ochłody w upalny dzień, warto pamiętać o kilku zasadach.

Dlaczego lody mogą zaszkodzić?

– Najlepiej postawić na sorbety, ale warto pamiętać, że bardzo zimne produkty w upały to nie najlepszy pomysł. Produkty spożywane w czasie upałów najlepiej, aby były w temperaturze pokojowej albo tylko lekko schłodzone – radzi Małgorzata Harbuz, dietetyczka i autorka bloga Dobre Zielsko.

Choć lody nieraz zaleca się jako coś, co złagodzi dolegliwości przy anginie, to właśnie angina jest jedną z najczęstszych letnich infekcji. – Choć angina częściej się zdarza u dzieci, to chorują na nią także dorośli, głównie w związku z klimatyzacją czy gwałtownymi zmianami temperatur. Do tego dochodzi także wtedy, gdy pijemy zimne napoje czy jemy lody – powiedziała w rozmowie WP abcZdrowie lek. med. Urszula Puczkowska z Centrum Medycznego Damiana.

Małgorzata Harbuz radzi, aby w najbardziej upalne dni ograniczać produkty białkowe, które potrzebują więcej czasu na strawienie, a to oznacza, że w efekcie dodatkowo rozgrzewają organizm. Ciężkie, bardzo słodkie, tradycyjne lody, niekoniecznie będą tu najlepszym wyborem.

Sięgając po lody i inne mocno zimne produkty, lepiej je jeść powoli, rozpuszczając w ustach.

Jakie lody wybrać w upały?

Małgorzata Harbuz podkreśla, że ważne jest to, po jakie lody sięgamy. – Lepsze są sorbety, dobrze się sprawdzą zamrożone, albo po prostu schłodzone musy owocowe – wylicza. Zdradza też prosty trick na zdrowe domowe lody. Wystarczy zamrozić owoce – nadziać na patyczki np. kawałki arbuza albo świeżego ananasa czy mango. Jako zdrowy, wakacyjny deser poleca też torty z owoców.

Sięgając po letnie smaki, można też wybrać lody z dodatkiem mięty, która ma dodatkowe właściwości chłodzące. Jeśli szukasz ochłody, unikaj lodów z dodatkiem rozgrzewających przypraw – na przykład z chilli.

