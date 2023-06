Zasady diety bulionowej. Czy da się na niej schudnąć i czy jest zdrowa?

Dietę bulionową opracowała dr Kellyann Petrucci. Ten plan żywieniowy szybko stał się bardzo popularny, jednak dieta bulionowa nie powinna być stosowana przez każdego. Ta i inne diety odchudzające, których zasady zakładają ograniczenie spożycia niektórych składników odżywczych, nie powinny być stosowane m.in. w okresie ciąży i karmienia piersią. Diety eliminacyjne to diety, do których specjaliści od spraw żywienia podchodzą z rezerwą. W przypadku osób zdrowych nie powinny szkodzić, powodując znaczne niedobory żywieniowe, jednak mogą powodować poważne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu m.in. w przypadku osób przewlekle chorych.

Nadwaga i otyłość sprzyjają rozwojowi różnych schorzeń, które często przebiegają bezobjawowo, dlatego przed rozpoczęciem diety, warto skonsultować się z lekarzem i dietetykiem.

Dieta bulionowa to dieta kolagenowa dla zdrowia i urody?

Dieta bulionowa ma dostarczać do organizmu kolagen, który poprawia m.in. zdrowie stawów oraz wpływa na kondycję skóry. Jego źródłem są długo gotowane buliony m.in. na kościach drobiowych. Dietetycy podkreślają jednak, że wysoka zawartość kolagenu w diecie bulionowej może nie przełożyć się na zawartość tego białka w organizmie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – dieta bulionowa to dieta, w której brakuje witaminy C, a jest ona niezbędna do przyswajania kolagenu z pokarmów.

Brak witamin w diecie kolagenowej to jedna z wad tego planu żywieniowego. Choć zgodnie z założeniami diety jej kaloryczność jest kwestią indywidualną, to istnieje ryzyko niedoborów żywieniowych, które mogą zagrozić zdrowiu.

Dieta bulionowa zaliczana jest do grupy diet, które mają usprawniać przebieg procesów regeneracyjnych organizmu, redukować stany zapalne, usprawniać detoksykację, przyśpieszać spalanie tkanki tłuszczowej oraz zapewniać dobre samopoczucie i przypływ energii. Buliony, które stanowią kluczowy składnik jej jadłospisu, są nazywane przez dr Kellyann Petrucci „płynnym złotem”. Choć długo gotowany bulion jest od dawna polecanym składnikiem diety w okresie choroby i po przebyciu choroby, czyli w okresie rekonwalescencji, bo dostarcza do organizmu białko, to spożywanie go przez 21 dni jako składnika codziennego menu, może być problematyczne i w negatywny sposób wpływać na zdrowie oraz samopoczucie.

Zasady diety bulionowej

Zasady diety bulionowej uwzględniają spożywanie przez 21 dni „uzdrawiających” bulionów na kościach lub ościach, które powinny być gotowane przez 12-36 godzin, aby wydobyć składniki odżywcze, które znajdują się w szpiku kostnym. Dieta bulionowa uwzględnia 3 posiłki stałe i 2 szklanki bulionu. Do wywaru mięsnego lub rybnego można dodawać warzywa i przyprawy. W menu diety bulionowej znajdują się także:

warzywa z niską zawartością skrobi,

niektóre owoce,

mięso drobiowe, wołowina oraz wieprzowina,

ryby,

jaja,

olej kokosowy,

oliwa z oliwek,

niektóre nasiona i pestki – zakazane są orzechy ziemne,

mąka kokosowa,

mąka migdałowa,

przyprawy oraz zioła.

Napoje, które można pić, będąc na diecie bulionowej to niesłodzona kawa i herbata oraz woda.

Polecane jest spożywanie różnorodnych bulionów (bulion wołowy, bulion na kościach kurczaka i bulion rybny). W diecie muszą znaleźć się także zdrowe tłuszcze np. oliwa z oliwek. Warzywa, które mogą stanowić dodatek do bulionu to cebula, czosnek, seler naciowy, marchew, natka pietruszki. Długo gotowane buliony zyskają na smaku, jeżeli dodamy do nich ziele angielskie, liść laurowy, pieprz ziarnisty, sól – polecana jest różowa sól himalajska.

Inne warzywa, które można jeść na diecie bulionowej to np. zielone warzywa liściaste, sezonowe warzywa np. ogórek, pomidor, kalarepa, kalafior, por, brokuł, rzodkiewka i cukinia.

Dozwolone owoce to m.in. jabłka, owoce cytrusowe, melon, kiwi i owoce jagodowe.

Podczas stosowania diety bulionowej nie można spożywać produktów węglowodanowych (m.in. pieczywo i inne produkty zbożowe, które są źródłem błonnika pokarmowego), niewyszczególnionych na liście produktów dozwolonych warzyw i owoców, nabiału, nasion roślin strączkowych, słodyczy, żywności wysoko przetworzonej, soków i napojów gazowanych, a także alkoholu.

Czy dieta bulionowa jest odpowiednio zbilansowana?

Pomimo spożywania różnorodnych bulionów (mięsny bulion kostny lub rybny), dieta bulionowa to dieta o niskiej zawartości składników odżywczych. Choć dostarcza do naszego organizmu białko, to jadłospis diety bulionowej nie dostarcza wystarczającej ilości składników mineralnych oraz witamin. Dieta bulionowa to dieta niskowęglowodanowa, co sprawia, że jej stosowanie może powodować m.in. osłabienie, ból głowy i zaburzenia koncentracji. Co więcej, domowy rosół może szkodzić niektórym osobom – diety bulionowej nie powinny stosować osoby cierpiące np. na dnę moczanową – długo gotowany bulion jest bogaty w związki purynowe. Z drugiej strony dieta bulionowa zalecana jest np. dla osób cierpiących na refluks żołądkowo-przełykowy i zgagę, jednak nie należy jej stosować bez konsultacji z lekarzem.

Będąc na diecie bulionowej, można dowolnie modyfikować jadłospis, spożywając potrawy z dodatkiem różnych sezonowych warzyw, a także mięso, ryby i jajka, jednak ograniczona ilość dozwolonych składników utrudnia komponowanie codziennego menu. Posiłki stałe są monotonne i mogą szybko się znudzić.

Istotną kwestią podczas stosowania diety bulionowej jest cotygodniowy post – pościć należy w środę i niedzielę – można przez cały dzień wypić jedynie 6 szklanek bulionu.

Czy dieta bulionowa jest zdrowa?

Długo gotowane buliony na kościach nie powinny nam zaszkodzić, ale... dieta bulionowa jest dietą eliminacyjną, która nie dostarcza do naszego organizmu wszystkich składników odżywczych. Brak w niej m.in. nabiału, źródeł węglowodanów złożonych, witamin i składników mineralnych. Co więcej, produkty zalecane na diecie bulionowej znacznie ograniczają możliwości przygotowywania różnorodnych posiłków, co może powodować frustrację. Całodniowe menu może mieć różną kaloryczność, jednak nie dostarcza odpowiedniej ilości kalorii np. osobom, które wykonują pracę fizyczną. 2 szklanki bulionu dziennie i 3 niskokaloryczne posiłki to zbyt mało także m.in. dla osób, które wykonują pracę umysłową.

Dzięki właściwościom bulionów mamy szybko chudnąć, jednak dieta bulionowa nie powoduje szybkiego spalania tkanki tłuszczowej. Efekty diety bulionowej, do której zaliczamy spadek masy ciała o kilka kilogramów, związane są m.in. z utratą wody z organizmu. Utrata wagi jest więc pozorna, a stracone kilogramy mogą powrócić z nawiązką, gdy zaczniemy normalnie się odżywiać.

Dieta bulionowa nie uczy zdrowych nawyków żywieniowych, choć jej autorka zachęca do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Dieta bulionowa ma zapewnić zdrową redukcję masy ciała, jednak dietetycy mają na jej temat podzielone zdania. Diety bulionowej na pewno nie powinny stosować osoby niepełnoletnie, kobiety ciężarne, kobiety w okresie karmienia piersią, a także osoby cierpiące m.in. na cukrzycę i choroby narządów układu pokarmowego.

Źródła: