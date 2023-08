Dieta antystresowa. Te produkty działają uspokajająco

Stres zabija i to dosłownie. Ten silny i przewlekły obciąża nasz mózg i serce, przyczyniając się do wystąpienia chorób układu nerwowego, ale też sercowo-naczyniowych. Człowiek zestresowany szybciej łapie infekcje, cierpi na dolegliwości żołądkowe i choroby autoimmunologiczne. Życie w przewlekłym stresie może również prowadzić do zmian hormonalnych, które z kolei mogą wpłynąć na wystąpienie nowotworów. Wciąż słyszymy, aby szukać sposobów na rozładowanie stresu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy istnieje dieta antystresowa?

Czy istnieje dieta antystresowa?

Pomocna w redukcji napięcia nerwowego może być dieta psychobiotyczna, której podstawą jest spożywanie produktów z dużą ilością błonnika pokarmowego (owoców i warzyw), kiszonek, produktów pełnoziarnistych, sfermentowanych napojów mlecznych i nasion roślin strączkowych. W tym sposobie żywienia bardzo ważne jest maksymalne ograniczenie produktów przetworzonych, zwłaszcza tych zawierających duże ilości cukru.

Dzięki stosowaniu diety psychobiotycznej poprawia się mikroflora jelit, a jak od pewnego czasu wiadomo, związki pomiędzy mózgiem a układem pokarmowym są dużo silniejsze niż kiedyś sądzono. Istnieją dowody naukowe na to, że dieta psychobiotyczna jest skuteczna. Eksperci z APC Microbiome Ireland przekonują, że spożywanie dużej ilości kiszonek i produktów z błonnikiem przez co najmniej cztery tygodnie ma znaczący wpływ na zmniejszenie stresu i poprawę jakości snu.

Co powinny zawierać antystresowe produkty?

W obniżeniu poziomu stresu może pomóc spożywanie produktów, które obniżają poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu oraz wspierają pracę naszego układu nerwowego. Jak znaleźć takie produkty? Powinny zawierać następujące składniki odżywcze:

witaminy z grupy B (jej brak skutkuje zmęczeniem, drażliwością, problemami z koncentracją),

(jej brak skutkuje zmęczeniem, drażliwością, problemami z koncentracją), antyoksydanty (obniżają stres oksydacyjny, który prowadzi do uszkodzenia komórek, a w konsekwencji do poważnych chorób, w tym nowotworów)

(obniżają stres oksydacyjny, który prowadzi do uszkodzenia komórek, a w konsekwencji do poważnych chorób, w tym nowotworów) kwasy omega-3 (wspierają produkcję serotoniny, poprawiają pracę układu nerwowego),

(wspierają produkcję serotoniny, poprawiają pracę układu nerwowego), kwas foliowy (wspomaga pracę układu nerwowego, niweluje problemy z zasypianiem),

(wspomaga pracę układu nerwowego, niweluje problemy z zasypianiem), potas (niedobór tego pierwiastka przyczynia się do większego wydzielania hormonu stresu),

(niedobór tego pierwiastka przyczynia się do większego wydzielania hormonu stresu), magnez (jego prawidłowy poziom powoduje syntezę serotoniny, która odpowiada za dobry nastrój),

(jego prawidłowy poziom powoduje syntezę serotoniny, która odpowiada za dobry nastrój), aminokwasy (biorą udział w wytwarzaniu neuroprzekaźników).

Jakie produkty zadziałają antystresowo?

Podstawą ograniczenia stresu w naszym życiu jest znalezienie tzw. work-life balance, dzięki któremu znajdziemy odpowiednio dużo czasu na rodzinę, pracę i czas wolny. Do tego niezbędna jest też aktywność fizyczna oraz właściwa dieta.

Na liście produktów, które redukują stres, znajdują się:

orzechy,

kiszonki,

kefir,

drożdże,

pestki dyni i słonecznika,

jaja,

produkty pełnoziarniste (pieczywo z mąki razowej),

tłuste ryby (makrela, szprot, łosoś, tuńczyk),

owoce (kiwi, awokado, wiśnie, ale też cytrusy: mandarynki, pomarańcze oraz owoce jagodowe: maliny, jagody, jeżyny),

gorzka czekolada,

rośliny strączkowe,

zielone warzywa (szpinak, jarmuż, brokuły).

Warto pamiętać, że wprowadzenie jednego produktu do menu nie spowoduje nagłej zmiany. Warto zadbać, aby dieta była dobrze zbilansowana i bogato odżywcza. Nie zapominajmy o właściwej ilości snu – jego brak zwiększa poziom stresu.

Czytaj też:

Szpinak to najlepsze warzywo dla waszych jelit. Jeden powód jest kluczowyCzytaj też:

Co jeść, by obniżyć poziom kortyzolu? Te produkty są dobre na nerwy