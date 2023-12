Dieta osich czerwi, gotowanie bobu i przepis na chrusty. O to pytaliśmy Google w 2023 roku

Wiodącym tematem w tym roku, także w mediach, były wybory parlamentarne – oraz to, co działo się zarówno w czasie kampanii, jak i po ogłoszeniu wyników. Polityka jednak ominęła trendy dotyczące jedzenia, bo „Rok w wyszukiwarce” pokazuje również te dziedziny życia. Nie obyło się bez zaskoczeń, bo pierwsze miejsce w kategorii diety zyskała dieta, która... nie jest przeznaczona dla ludzi.

Dieta osich czerwi lepsza niż dieta keto?

Kategoria "dieta" w zestawieniu może zaskoczyć, bo otwiera ją... dieta osich czerwi. Po co Polacy wyszukiwali w Google, co jedzą czerwie os? Odpowiedź jest banalna: było to jedno z pytań w teleturnieju "Milionerzy". Oto pełne zestawienie najchętniej wyszukiwanych diet w 2023 roku:

Dieta osich czerwi Dieta respo Dieta gaps Dieta keto zasady

Dieta mind

Dieta maślankowa

Dieta elementarna Dieta karniwora Dieta wątrobowa co jeść, a czego unikać Dieta dr Ewy Dąbrowskiej

Jak jeść minikiwi, jak ugotować bób i jak upiec schab?

Polacy chętnie zadawali pytania o to, jak jeść poszczególne produkty. I tak najczęściej pytali o to jak jeść minikiwi, siemię lniane, seler naciowy, nasiona chia, awokado, otręby owsiane, kaki, czarną rzepę i granat. W przypadku pytania o to „jak ugotować” znalazły się w kolejności pytania o to:

Jak ugotować bób, żeby był dobry Jak ugotować ryż na mleku Jak ugotować brokuł

Jak ugotować białą kiełbasę Jak ugotować kukurydzę, żeby była miękka Jak ugotować ryż w torebce Jak ugotować kaszę mannę Jak ugotować zielone szparagi Jak ugotować żurek Jak ugotować kapuśniak z kiszonej kapusty

Do tego Polacy pytali, jak upiec schab, żeby był soczysty, jak upiec pasztet, biszkopt w rancie, upiec pierś z kurczaka czy pstrąga w piekarniku. W kwestii przepisów byliśmy z kolei bardzo tradycyjni, bo tu lista wyszukiwań raczej nie przynosi większych zaskoczeń, chociaż w zestawieniu pojawił się grimace shake, czyli napój serwowany w amerykańskich restauracjach McDonald's. I tak lista wyszukiwań związanych z przepisami wygląda następująco:

Przepis na chrusty i faworki Przepis na oponki Przepis na kiełbasę swojską Przepis na faworki Magdy Gessler Przepis na wątróbkę drobiową Przepis na kapuśniak z kiszonej kapusty Przepis na pizzę domową na blachę ze świeżych drożdży Przepis na zebrę Przepis na grimace shake Przepis na ogórki z kurkumą

W tym roku Google obchodzi swoje 25-lecie. Zestawienia „Rok w wyszukiwarce” zawsze są obrazem tego, co interesowało internautów i internautki, co przykuło ich uwagę, co budziło emocje lub obawy w minionym roku.

