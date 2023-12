Kiedy nastawić zakwas na barszcz? Sprawdź, żeby zdążyć na Wigilię

Domowy zakwas z buraków potrzebuje minimum 5-7 dni. Idealnie, jeśli może stać ok. 10, ponieważ proces fermentacji za każdym razem może przebiegać nieco inaczej: zależy to od temperatury i składników zakwasu. Tym, co przyspiesza fermentację, jest m.in. chleb z mąki żytniej typu 2000. Podsuszoną kromkę lub skórki takiego chleba możesz dodać do zakwasu, kiedy rzeczywiście robisz go na ostatnią chwilę. Ja zawsze staram się nastawić swój zakwas mniej więcej dwa tygodnie przed świętami – daje mi to poczucie komfortu, że jeśli cokolwiek się nie uda (np. zakwas spleśnieje), to mam szansę zdążyć jeszcze z kolejnym.

O czym pamiętać robiąc zakwas na barszcz?

Przy robieniu domowego zakwasu na barszcz, ważne jest przede wszystkim dbanie o czystość: słoik lub kamionkowe naczynie najlepiej wyparzyć. Pozwoli to zminimalizować ryzyko pojawienia się pleśni na zakwasie (spleśniały zakwas trzeba wyrzucić). Do zrobienia zakwasu najlepiej wykorzystać buraki dobrej jakości – świetnie jeśli masz buraki ekologiczne. Ja buraki obieram, ale można po wyszorowaniu zostawić skórkę, wówczas jednak zakwas ma nieco inny smak. Ja dodaję zawsze do zakwasu kawałek świeżego korzenia chrzanu – ten składnik można ewentualnie pominąć. Obowiązkowe dodatki to czosnek, liść laurowy i ziele angielskie. W przypadku czosnku również są dwie szkoły: można go obierać lub nie (osobiście obieram czosnek).

Do zakwasu nie trzeba zaglądać co chwilę – słoik można przykryć czystą ściereczką lub po prostu lekko zakręcić i odstawić w ciemniejsze miejsce (ale nie do lodówki). Ważne jednak, aby wszystkie składniki były dobrze "upchane" w naczyniu i nie wystawały ponad powierzchnie wody. Zakwas będzie gotowy, kiedy proces fermentacji się zakończy (przestanie buzować). Gotowy zakwas powinien mieć przyjemny zapach. Można go przechowywać w lodówce (po przelaniu do czystych, wyparzonych butelek lub słoików) nawet kilka tygodni).

Przepis: Zakwas z buraków na barszcz Zakwas z buraków idealnie nadaje się do zrobienia tradycyjnego barszczu wigilijnego. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg buraków

200 g korzenia chrzanu

1 główka czosnku

3 łyżeczki soli

4 liście laurowe

4 kulki ziela angielskiego

3 litry przegotowanej letniej wody

opcjonalnie: kromka suchego chleba razowego Sposób przygotowania Przygotuj składniki na zakwasBuraki dokładnie umyj, obierz i pokrój na mniejsze kawałki (mogą być plastry, mogą być ćwiartki). Czosnek i chrzan obierz. Zrób zakwasBuraki układaj ciasno w naczyniu kamionkowym lub szklanym słoju. Pomiędzy buraki włóż przyprawy, chrzan i czosnek. Zalej letnią wodą tak, aby buraki były przykryte (ale wody nie powinno być za dużo). Możesz docisnąć buraki talerzykiem. Przykryj słoik lub naczynie czystą ściereczką i odstaw w chłodne miejsce (ale nie do lodówki). Zakwas powinien być gotowy po 5-7 dniach. Aby przyspieszyć fermentację, można dodać do zakwasu kromkę suchego, razowego chleba, ale nie jest to konieczne.

