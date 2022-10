Nienawidzisz tego, jak wyglądasz? Negatywne nastawienie nie ułatwi odchudzania

Gdyby odchudzanie było łatwe, nie byłoby tak wielu diet odchudzających, suplementów diety i coraz to nowych mniej lub bardziej skutecznych metod zredukowania wagi. – Bez odpowiedniego nastawienia twoja podróż do utraty wagi będzie trudniejsza do rozpoczęcia, a cele będą trudniejsze do osiągnięcia – mówi cytowana przez U.S. News Sara Riehm, dietetyczka z Orlando Health na Florydzie. Z kolei nowojorska terapeutka rodzinna Kathryn Smerling zwraca uwagę, że nie da się zgubić zbędnych kilogramów bez odpowiedniej motywacji. Co to jednak dokładnie oznacza?

Skup się na korzyściach z utraty wagi

Eksperci podkreślają, że większość ludzi próbuje schudnąć, będąc w najgorszym możliwym stanie umysłu: chcąc „naprawić się”. Rzucają się na diety i plany ćwiczeń, gdy są przerażeni lub zniesmaczeni sobą, nazywając siebie „grubymi” i czując się bezwartościowi. Mają obsesję na punkcie wyników, koncentrują się na tym, jak szybko schudnąć i tracą z oczu zrównoważony rozwój i własne zdrowie. –Ten rodzaj myślenia może być destrukcyjny – mówi dr Kevin Campbell, kardiolog z Health First w Melbourne na Florydzie. Jego zdaniem należy skupić się na dobrych rzeczach, jakie może przynieść utrata wagi: to lepsze zdrowie, większa radość z codziennych czynności, zapobieganie cukrzycy i chorobom serca. – Negatywne nastawienie prowadzi do porażki – dodaje lekarz.

Natasha Vani, licencjonowana naturopatka i specjalistka fizjologii ćwiczeń z Toronto radzi, aby przede wszystkim nie oszukiwać siebie i powiedzieć sobie jasno, że cel, jakim jest zrzucenie nadprogramowych kilogramów będzie wymagał wyrzeczeń i wiąże się ze zmianą wielu codziennych nawyków. – Czy jesteś gotowy, aby wprowadzić te zmiany i zrobić to, co jest konieczne, aby osiągnąć zdrową i trwałą utratę wagi? Utrata wagi w zdrowy sposób to coś więcej niż tylko dieta – mówi.

Nauka potwierdza: niechęć do siebie zmniejsza szansę na sukces w odchudzaniu

Badania przeprowadzone przez naukowców z Syracuse University pokazują, że im bardziej kobiety są niezadowolone ze swojego ciała, tym bardziej prawdopodobne jest, że będą unikać ćwiczeń.

Psychologowie podkreślają, że sposób, w jaki postrzegasz siebie i swoją podstawową tożsamość, przewiduje twoje działania: dlatego nie postrzegaj siebie jako osoby z nadwagą i niechętnej ćwiczeniom, a zwiększysz szansę na sukces. Kilka badań wykazało, że hormon stresu, kortyzol, który wydzielają nadnercza za każdym razem, gdy martwisz się m.in. tym, że źle wypadasz stając na wadze... zwiększa dystrybucję tłuszczu w okolicy brzucha.

Na całym świecie każdego roku wskaźniki otyłości wciąż rosną. Według różnych szacunków w 2030 roku otyłość będzie dotyczyła co piątej kobiety i co siódmego mężczyzny.

