Jak nie przytyć przez święta? Kilka skutecznych sposobów

Pewnie będziesz przerażony, ale według niektórych szacunków typowy świąteczny posiłek może zawierać nawet 3000 kalorii. Chociaż liczba ta może wydawać się szokująca, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile pustych kalorii zawierają niektóre ulubione świąteczne potrawy. Jeden lub dwa drinki, kilka przystawek i pełny talerz na obiad – liczby szybko się sumują.

Jeśli próbujesz schudnąć, święta i spotkania z rodziną przy suto zastawionym stole mogą sprawić szczególną trudność w przestrzeganiu diety. Jednak nadal można jeść, pić i cieszyć się dobrą atmosferą bez nabywania dodatkowych kilogramów. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Jak zachować linię przy świątecznym stole?

Nie siadaj do stołu głodny



Przybycie na rodzinną imprezę z burczącym brzuchem to idealna okazja do przejadania się bez względu na siłę woli. Dlatego zjedz normalne śniadanie i obiad, zanim siądziesz do wieczerzy. Nie czekaj cały dzień, żeby się „najeść”. Dawkuj sobie kalorie przez cały dzień, aby równomiernie rozłożyć energię z pożywienia.



Dowiedz się, co będzie podane

Jeśli wybierasz się w gości, spytaj wcześniej gospodarza, co będzie w menu. Możesz wybrać np. jedno lub dwa spośród swoich ulubionych dań, aby zachować kontrolę nad porcjami. Sam także przygotuj coś smacznego, ale lekkostrawnego.



Nie przesadzaj przy nakładaniu na talerz

Zacznij od bogatych w witaminy warzyw, spróbuj każdej sałatki i surówki, jaka stoi na stole. Wypełnij talerz surowymi lub gotowanymi na parze warzywami i pieczonymi rybami, a następnie wybierz jedno danie, na które miałeś wielką ochotę. Dzięki temu zachowasz zdrowy balans.



Nie spiesz się przy jedzeniu

Kluczem do dobrego trawienia jest powolne jedzenie. Rób częste przerwy w posiłkach. Odłóż sztućce, talerz lub napój i weź głęboki oddech. Daj swojemu ciału co najmniej 20 minut przerwy przed spróbowaniem kolejnej potrawy.



Nie przesadzaj z alkoholem

Alkohol zwiększa apetyt i może zniechęcać do dokonywania rozsądnych wyborów żywieniowych. Dlatego pozostań przy wodzie, smakowej herbacie, lub kawie. Do kolacji możesz pozwolić sobie na lampkę wina.



Nie czuj się zobowiązany do spróbowania każdej potrawy

To, że daną potrawę wykonała twoja ulubiona siostra nie oznacza, że ​​musisz zjeść całą porcję. Upewnij się, że nakładasz na talerz to, co w rzeczywistości lubisz. Innych potraw możesz spróbować w symbolicznych ilościach, np. po jednej łyżce.



Nie bądź dla siebie zbyt surowy

Święta to szczególna pora i zasługujesz na coś dobrego. Deser i tak nigdy nie powinien być zakazany. Nawet niektórzy specjaliści od żywienia sięgają po deser po posiłku, aby uniknąć napadów chęci na cukier. Jeżeli sam(a) jesteś gospodarzem, spróbuj postarać się o mniej kaloryczne łakocie. Istnieje tak wiele przepisów na zdrowe ciasta, że naprawdę jest z czego wybierać!Czytaj też:

