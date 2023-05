Czy można najeść się oczami? Popatrz 30 razy na zdjęcie pizzy

Zdjęcia jedzenia w sieci, szczególnie te reklamowe, mają sprawić, że poczujesz głód i nabierzesz apetytu na oglądaną rzecz. Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Aarhus pokazują, że obrazy mogą przynieść odwrotny skutek. Przynajmniej jeśli wielokrotnie widzimy zdjęcia tego samego produktu.

Obejrzyj zdjęcie jedzenia wiele razy, a poczujesz się najedzony

„W naszych eksperymentach wykazaliśmy, że kiedy uczestnicy oglądali to samo zdjęcie jedzenia 30 razy, czuli się bardziej syci niż przed obejrzeniem tej fotografii. Uczestnicy, którym pokazano zdjęcie wiele razy, również wybierali mniejszą porcję niż ci, którzy widzieli zdjęcie tylko raz” — mówi Tjark Andersen, jeden z autorów badania. Przyznaje, że może to zabrzmieć dziwnie, że uczestniczy badania czuli się pełni, mimo że nic nie jedli, ale jak dodaje, to w jaki sposób myślimy o jedzeniu, ma duży wpływ na apetyt. „Apetyt jest ściślej powiązany z percepcją poznawczą, niż większość z nas myśli. To, jak myślimy o naszym jedzeniu, jest bardzo ważne” – mówi.

W ramach badań nad mózgiem odkrycia te wyjaśnia się za pomocą tak zwanej teorii poznania ugruntowanego. Na przykład, jeśli wyobrazisz sobie, że zanurzasz zęby w soczystym jabłku, stymulowane będą te same obszary mózgu, jakbyś naprawdę ugryzł jabłko.

Oglądanie zdjęć jedzenia pomoże w odchudzaniu?

Już wcześniej badacze zwracali uwagę, że patrzenie na jedzenie może wywołać uczucie sytości. Nowatorskim aspektem badań naukowców z Uniwersytetu w Aarhus jest m.in. to, że zbadali liczbę potrzebnych powtórzeń. Badacze sugerują, że być może ta wiedza pomoże osobom na dietach odchudzających do kontrolowania apetytu.

„Pomyśl, że stworzyłeś aplikację opartą na wyszukiwarce Google. Załóżmy, że chcesz pizzę. Otwierasz aplikację, która pokazuje wiele zdjęć pizzy, a ty wyobrażasz sobie, że ją jesz. W ten sposób możesz uzyskać poczucie sytości i po prostu przestać myśleć o pizzy” – mówi Andersen.

