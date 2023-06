Kawa z chili wspomaga odchudzanie. Jak często można ją pić?

Kawa to napój, który ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. Obniża ryzyko pojawienia się miażdżycy, niweluje stres, poprawia koncentrację oraz pamięć krótkotrwałą, chroni przed nowotworami, chorobami serca i cukrzycą. Przyspiesza też metabolizm i wspiera odchudzanie. Te właściwości zawdzięcza zawartej w niej kofeinie. Do napoju warto dodać jeszcze odrobinę papryczki chili, żeby dodatkowo wzmocnić to działanie.

Jakie korzyści daje picie kawy z chili?

Kawa z chili jest ceniona szczególnie wśród osób na diecie redukcyjnej. A to dlatego, że kapsaicyna zawarta w papryczce chili, przyspiesza metabolizm, rozgrzewa i sprawia, że szybciej spalana jest tkanka tłuszczowa. Ponadto wspomaga układ trawienny i zapobiega zaparciom. Papryczka chili dostarcza też cennych witamin i minerałów, m.in.: witamin: C, A, B6 (czyli kwasu foliowego), potasu oraz błonnika, który korzystnie wpływa na pracę jelit i daje uczucie sytości.

Jak przygotować kawę z chili?

Kawę z dodatkiem chili można przyrządzić na kilka sposobów, wzbogacając smak ulubionymi dodatkami. Podstawę napoju stanowi naturalna kawa i papryczka chili. Do przyrządzenia kawy potrzebne są:

napar z ulubionych ziaren kawy,

1/3 łyżeczki przyprawy chili,

opcjonalnie: mleko, cukier lub inne ulubione dodatki.

Do świeżo zaparzonej kawy należy dodać papryczkę chili i dokładnie wymieszasz. Można też dolać mleko i dosypać cukier lub dodać miód.

Jak często pić kawę z chili i jakie są przeciwwskazania?

Filiżankę kawy z chili można wypić raz dziennie, najlepiej rano. Kawy z chili powinny unikać osoby cierpiące na choroby układu trawiennego, ponieważ pikantne przyprawy mogą podrażniać delikatne błony śluzowe przewodu pokarmowego, powodować nasilenie się dolegliwości, takich jak:

Taki napój może także uczulać. Na początku należy więc obserwować, jak zareaguje na tę ostrą przyprawę.

