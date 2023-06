Młody zielony jęczmień pomaga schudnąć bez wyrzeczeń. Do tego działa antyrakowo

Młody jęczmień uważany jest za superfood. W istocie to nic innego jak mielona trawa pozyskana z młodych pędów. Tuż po zebraniu jest rozdrabniana i suszona, dzięki czemu zachowuje właściwości odżywcze.

Wartości odżywcze młodego jęczmienia

W 100 g młodego jęczmienia znajdziemy m.in.:

kalorie – 280 kcal,

tłuszcz- 3,8 g,

węglowodany- 19 g,

błonnik – 29 g,

białko – 23 g,

witamina C – 148 mg,

tiamina – 0,19 mg,

ryboflawina – 1,3 mg,

potas – 910 mg,

wapń – 178 mg.

Spośród wymienionych witamin i minerałów, warto zwrócić szczególną uwagę na dużą zawartość witaminy C, dzięki czemu młody jęczmień wspiera układ immunologiczny. Natomiast potas wzmacnia naczynia krwionośne, zwłaszcza pracę serca. Jęczmień zawiera też nieco mniejsze ilości magnezu, fosforu, cynku, żelaza i wapnia oraz inne witaminy: A, B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna), B6, E i K (filochinon). Przede wszystkim jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy.

Czy młody jęczmień działa odchudzająco?

Młody jęczmień, zwłaszcza ten zielony, dzięki swojemu składowi, uważany jest za produkt wspomagający proces odchudzania. Odpowiedzialny za to jest głównie błonnik, który powoduje uczucie sytości, zwiększa wydzielanie soków trawiennych i w znacznym stopniu poprawia perystaltykę jelit. Po zjedzeniu produktów bogatych w błonnik szybciej czujemy się syci, w związku z tym rzadziej siadamy po przekąski między głównymi posiłkami. Poza tym błonnik przeciwdziała zaparciom i wzdęciom i zapobiega nowotworowi jelita grubego. Dzienna dawka błonnika dla osoby dorosłej powinna wynosić od 20 do 40 g na dobę. W 100 g jęczmienia jest 29 g błonnika. Poza tym jęczmień zawiera chlorofil, którego spożycie rekomendowane jest w przypadku niestrawności, bólów żołądka i zaparć.

Czy młody jęczmień działa antynowotworowo?

Młody jęczmień znany jest z działania antyoksydacyjnego. Niektórzy mówią o nim „wymiatacz wolnych rodników”. Jednym z głównych atutów jęczmienia jest zawartość silnego przeciwutleniacza (2-O-glikozylisowiteksyny), który zwalcza karcerogenne rodniki. Młody jęczmień jest często spożywany przez Japończyków. Pochodzący z Kraju Kwitnącej Wiśni farmaceuta dr Yoshihide Hagiwara rozpowszechnił właściwości tej rośliny na cały świat. Razem z doktorem Jasuo Hotta, specjalistą inżynierii genetycznej z Uniwersytetu Kalifornijskiego, stwierdzili że obecność ekstraktu z młodego jęczmienia znacznie przyspiesza naprawę uszkodzonego DNA. To ważna informacja dotycząca profilaktyki i leczenia nowotworów. Za antyrakowe właściwości młodego jęczmienia może odpowiadać również bursztynian d-alfa tokoferylu, czyli naturalna forma witaminy E.

Jak stosować młody jęczmień?

Dla osób, które się odchudzają, dobrym wyborem będzie woda jęczmienna. Po pierwsze dlatego, że taki napój jest cennym źródłem błonnika pokarmowego, co – jak pisaliśmy wyżej – przyspiesza przemianę materii i zwiększa objętość treści pokarmowej w żołądku, a tym samym uczucie sytości. Aby zrobić wodę z jęczmienia, trzeba wlać wodę do garnka i wsypać kaszę jęczmienną. Można dodać laskę cynamonu i korzeń imbiru. Następnie trzeba gotować wszystko pod przykryciem przez około 30-60 minut. Powstałą miksturę trzeba odcedzić i przelać wodę do innego naczynia. Można dodać do niej miód lub cytrynę.

Z uwagi na to, że zielony młody jęczmień występuje najczęściej w sypkiej postaci, można dodawać go do koktajli odchudzających. Wystarczą 2-3 łyżeczki, aby jęczmień spełnił swoją rolę. Ten składnik może z powodzeniem może być dodawany do sosów sałatkowych, naleśników, zapiekanek, owsianek. Jeśli chcemy zredukować wagę, przygotowując posiłki z dodatkiem młodego jęczmienia zwróćmy uwagę, aby były one niskokaloryczne. I jeszcze ważna informacja – gotowy jęczmienny proszek nie może być dodawany do gorących potraw, ponieważ wtedy traci swoje wartości odżywcze.

Czytaj też:

Wspomaga odchudzanie i obniża poziom cholesterolu. Zalety i przepis na zrobienie wody jęczmiennejCzytaj też:

Lody owsiane – prawdopodobnie najzdrowsze lody na świecie