Lody owsiane – prawdopodobnie najzdrowsze lody na świecie

Owsianka stała się jedną z popularniejszych potraw serwowanych na śniadanie. Nie tylko jest smaczna i pożywna, ale przede wszystkim ze względu ma prozdrowotne właściwości. Zdaniem specjalistów płatki owsiane można jeść codziennie.

Agnieszka Chruścikowska, dietetyk kliniczny i psychodietetyk, zwraca uwagę, że produkty owsiane należą do żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która poza dostarczaniem składników odżywczych, korzystnie wpływa na nasze zdrowie.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Ich największym atutem jest błonnik, dzięki któremu układ pokarmowy (zwłaszcza jelita!) pracuje o wiele sprawniej. Rozpuszczalna część błonnika, tzw. beta-glukan, reguluje gospodarkę węglowodanowo-lipidową i poprawia glikemię u osób, które mają zaburzenia tolerancji glukozy.

„ Rozpuszczalny błonnik znajdujący się w owsie pomaga regulować poziom cukru we krwi. Produkty owsiane, szczególnie tradycyjne płatki owsiane mają relatywnie mniejszy indeks glikemiczny niż odpowiednie produkty pszenne, jęczmienne czy kukurydziane. Posiłki z użyciem płatków owsianych charakteryzują się wysoką wartością odżywczą i stosunkowo niewielką gęstością energetyczną. Dają także długotrwałe uczucie sytości ” – tłumaczy Agnieszka Chruścikowska.

Jedząc płatki owsiane, dostarczamy organizmowi m.in. magnez, żelazo, wapń, cynk i potas, dzięki czemu wzmacniamy układ immunologiczny i krwionośny. W płatkach znajdziemy także witaminę E (opóźnia efekty starzenia) oraz C (poprawia odporność). Płatki owsiane są też bogatszym niż inne zboża źródłem węglowodanów i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Płatki owsiane zmniejszają ryzyko chorób autoimmunologicznych i obniżają poziom cholesterolu. Jedząc je regularnie, możemy schudnąć, ponieważ związki zawarte w płatkach wpływają na cholecystokininę – hormon odpowiedzialny za hamowanie uczucia głodu.

Lody owsiane – czyli jakie?

Najpopularniejszym daniem z wykorzystaniem płatków owsianych jest oczywiście owsianka – serwowana zwykle na śniadanie. Ale można je również dodawać do wypieków, deserów, batonów, a nawet zup. Okazuje się, że płatki owsiane mogą być także składnikiem lodów. Jednak w sieci nie znajdziemy wielu przepisów na taki deser. Mówiąc o lodach owsiankowych czy lodach owsianych, najczęściej mamy na myśli lody wykonane na bazie mleka owsianego, wegańskie, niezawierające śmietany, jajka czy zwykłego mleka. Choć niektórzy terminem „lody owsiankowe” określają po prostu lody, do których dodaje się płatki owsiane jako jeden ze składników. Jedną i drugą wersję deseru można wykonać w domu, choć z pewnością zdrowsza jest ta pierwsza.

Jak przygotować mleko owsiane do lodów?

Jeśli zamierzamy przygotować lody na bazie mleka owsianego, możemy kupić je w sklepie lub zrobić samodzielnie. Najprostszym sposobem na to, aby przygotować mleko owsiane, jest zalanie płatków owsianych wodą. Zgodnie z recepturą znanej trenerki Anny Lewandowskiej, najlepiej zrobić to w proporcjach: 3 łyżki płatków owsianych oraz 700 ml wody. Gdy płatki staną się miękkie, należy mieszankę przelać do kielicha blendera i dodać swoje ulubione dodatki. Żona Roberta Lewandowskiego dodaje 1-2 łyżki naturalnego słodzika (np. ksylitolu) albo 3 daktyle oraz odrobinę soli. Całość należy zmiksować, najlepiej wysokoobrotowym blenderem. Można to również robić blenderem ręcznym, ale wtedy należy mleko przecedzić przez gęste sitko lub czystą tkaninę.

Jeszcze inny sposób na przygotowanie mleka (bez namaczania płatków) znalazła Nina Awzan, autorka bloga Wegepedia. Do kubka wypełnionego górskimi płatkami owsianymi dodaje 4 kubki zimnej wody i ulubione składniki np. naturalny słodzik, orzechy lub wiórki kokosowe. Powstałą mieszankę miksuje przez 30 sekund, a następnie przecedza ją przez gęste sito i przefiltrowuje przez zwykły filtr do kawy. W ten sposób otrzymuje mleko o gładkiej konsystencji. Zarówno sposób Anny Lewandowskiej, jak i Niny Awzan pozwoli nam uzyskać biały napój, który możemy wykorzystać do przygotowania owsianych lodów.

Najprostszy przepis na lody z mleka owsianego

Do przygotowania lodów z mleka owsianego warto wybierać owoce, które nie mają w sobie zbyt dużo wody, a po zmiksowaniu nie powstaje z nich sok. Idealnym owocowym składnikiem są banany – ich konsystencja sprawi, że składniki łatwiej się połączą, a powstała mieszanka nie będzie zbyt płynna.

100 ml mleka owsianego

2 łyżeczki syropu klonowego

4 łyżeczki masła orzechowego Sposób przygotowania Przygotowanie bazy do lodów.Przygotowanie deseru rozpocznij od obrania dwóch bananów i pokrojenia ich na mniejsze kawałki. Włóż je do kielicha blendera i zalej owoce 100 ml owsianego mleka – trzymaj się proporcji, aby mieszanka nie wyszła zbyt płynna. Sprawdzanie konsystencji i wzbogacanie dodatkami.Następnie dodaj syrop klonowy i orzechowe masło. Tę mieszankę miksuj przez 30 sekund na gładką masę, a następnie przelej ją do foremek. Zamrażanie.Lody umieść w zamrażarce na 7 godzin, co pół godziny wyjmij je i zamieszaj. Kwadrans przed podaniem wyjmij je z lodówki, aby pod wpływem ciepła nieco zmiękły. Do przygotowania tego deseru można dodać też inne składniki, takie jak np. ulubione orzechy, wanilię czy płatki kokosowe.

Przepis na lody z dodatkiem płatków owsianych

Lody z dodatkiem płatków owsianych, przygotowane na bazie zwykłego mleka i śmietany, nie będą tak zdrowe jak poprzednia wersja deseru, ale z pewnością ich smak też będzie niepowtarzalny. Można dodać do nich ulubione owoce (np. kawałki, bananów, owoców leśnych, brzoskwiń), orzechy, migdały, kawałki czekolady.

4 łyżki cukru (możesz dodać mniej)

5 łyżek płatków owsianych

1 łyżeczka waniliowego cukru

500 ml śmietany kremówki Sposób przygotowania Przygotowanie bazy do lodów.Mleko z płatkami umieść w garnku i podgrzewaj, cały czas mieszając. Dodaj cukier i cukier waniliowy. Kiedy płatki zmiękną, a masa nabierze kleistej konsystencji, zdejmij miks z ognia i poczekaj, aż ostygnie. Miksowanie masy.Gdy masa stanie się chłodniejsza, zmiksuj ją w taki sposób, aby stała się gładka. Ubijanie śmietany.Następnie ubij śmietanę. Gdy stanie się odpowiednio sztywna, połącz ją powoli z owsiankową masą. Zamrażanie lodów.Tak zmieszane lody umieść w zamrażarce – na co najmniej 5 godzin. Zaleca się, aby w tym czasie kilka razy wyjąć masę z zamrażarki i ją zamieszać. Aby mieć pewność, że lody dobrze się zmrożą, najlepiej umieścić je w zamrażalniku na całą noc.

