Pory dodają smaku potrawom i wspierają odchudzanie. Włącz je do diety

Por ma charakterystyczny, wydłużony kształt. U dołu jest delikatny, biały (tzw. cebula), im wyżej tym liście stają się bardziej zielone i twarde. Pochodzi z tej samej rodziny co cebula, szalotka, dymka, szczypiorek i czosnek. I tak jak one ma charakterystyczny zapach i jest lekko pikantny w smaku. A co najważniejsze, zawiera wiele cennych substancji odżywczych. Znajdziemy w nim dużo magnezu i żelaza oraz m.in.: miedź i mangan. Z witamin warto wymienić: A, C, K, B6 oraz kwas foliowy.

W warzywie znajduje się również błonnik, dlatego spożywanie go sprzyja utracie wagi. Pory zaliczane są do warzyw niskoskrobiowych. Dieta oparta o spożycie warzyw niskoskrobiowych oczyszcza organizm z toksyn oraz uzupełnia niedobory mikroskładników pokarmowych. Pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów, gdyż przyspiesza spalanie tłuszczu. Ponadto pory są niskokaloryczne (w 100 g jest 60 kcal) i zwierają dużo wody. Średniej wielkości por wazy ok. 160 g. Po zjedzeniu porów przez długi czas odczuwamy sytość, co również sprzyja odchudzaniu.

Korzyści dla zdrowia wynikające z jedzenia porów

Pory to warzywa, które zawierają wiele cennych dla zdrowia przeciwutleniaczy, które chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, a tym samym przed wystąpieniem poważnych chorób. Są źródłem kempferolu, który chroni przed chorobami serca oraz nowotworami. Zawierają również allicynę, która występuje również w czosnku i ma właściwości bakteriobójcze i antynowotworowe oraz obniża poziom „złego” cholesterolu. Regularne spożywanie porów wiąże się więc z niższym ryzykiem rozwoju zawału serca i udaru mózgu.

Przygotuj krem z białych warzyw z dodatkiem porów

Przepis: Krem z białych warzyw Krem z białych warzyw to sycąca zupa na jesień. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 30 godz. Czas gotowania 25 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 50 Składniki 400 g kalafiora (świeżego lub mrożonego)

1 mały por

1 duża cebula

1 duża pietruszka

2 ząbki czosnku

5 ziemniaków

1 szklanka bulionu warzywnego

sól, pieprz do smaku

2 łyżki oliwy

100 ml śmietanki 30 procent Sposób przygotowania Podsmaż cebulkęWszystkie warzywa dokładnie myjemy i obieramy. Cebulę kroimy w plastry i podsmażamy w garnku na 2 łyżkach oliwy. Dodaj pora i pietruszkęDo cebulki dodajemy pora i pokrojoną w plastry pietruszkę. Następnie zalewamy je bulionem. Dodajemy kolejne warzywaDo zupy dodajemy kolejno czosnek, ziemniaki, selera. Na końcu wrzucamy kalafiora. Gotujemy 10 minutCałość gotujemy na średnim ogniu 15 minut. Solimy i pieprzymy do smaku. Dodaj śmietankęNa koniec dodajemy śmietankę i zestawiamy zupę z ognia. Gdy przestygnie blendujemy na gładką zupę-krem. Możemy ją podawać z natką pietruszki lub kawałkami wędzonego łososia. Smacznego!

Do czego wykorzystać pory w kuchni?

W zależności od pory roku pory różnią się nieco smakiem. Młode warzywa są delikatniejsze i bardziej chrupiące niż te starsze. Niektóre przepisy wskazują, żeby wykorzystywać wyłącznie białą część pora, ale jadalne są również jego zielone liście. Doskonale nadają się do zup. Pory najczęściej dodawane są do bulionów i rosołów, doskonale wzbogacając ich smak. Dobrze sprawdzają się również jako dodatek do duszonych mięs i sosów na bazie masła. Pokrojony w cienkie plasterki por, podduszony w bulionie lub białym winie może być też dodatkiem do makaronu albo warzywnej tarty. Młode pory nadają się również do pieczenia. Z dodatkiem innych warzyw stanowi idealną propozycję na lekką kolację. Młode pory można też jeść na surowo, są świetnym dodatkiem do sałatek i surówek.

Jak przechowywać pory?

Pory jak większość warzyw najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu, w całości. Po przekrojeniu na pół należy trzymać go w lodówce i pamiętać, żeby wykorzystać go jak najszybciej. Po pokrojeniu można pora zamrozić i wykorzystać później do przygotowania gotowanych potraw.

Czytaj też:

Bądź wege, jedz wege. Przepisy zdrowej diety wegetariańskiejCzytaj też:

Jeden popularny błąd sprawia, że czosnek traci swoje cenne właściwości. Czego trzeba się wystrzegać?