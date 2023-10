Dodaj pieprz do herbaty. Powstanie eliksir na odchudzanie

Wprawdzie Polacy nie wypijają tak dużo herbaty jak Irlandczycy, Brytyjczycy czy Rosjanie, ale spożycie naparu z 1 kg liści na osobę to niezły wynik. Coraz chętniej gustujemy w wyszukanych smakach – nie tylko owocowych, ale również tych z nutką pikanterii. Wobec tego herbata z pieprzem może nam posmakować, a przy okazji zadziałać odchudzająco.

W czym tkwi odchudzający sekret herbaty z pieprzem?

Swoich zwolenników ma woda z pieprzem cayenne – jej regularne picie pomaga w osiągnięciu szczupłej sylwetki. Okazuje się, że podobny efekt można osiągnąć, włączając do swojej diety herbatę z pieprzem. Najlepiej, aby była to odmiana cayenne. Sekret tego pieprzu tkwi w piperynie – składniku, który przyspiesza spalanie kalorii i pomaga pozbyć się tkanki tłuszczowej. Skutecznie uaktywnia metabolizm do większej i bardziej efektywnej pracy, co również przekłada się na redukcję wagi.

Dodatkowo pieprz cayenne ma właściwości termogenne ze względu na zawartość kapsaicyny, która podnosi temperaturę ciała, zwiększając tym samym tempo spalania tkanki tłuszczowej. Ponadto w tej odmianie pieprzu znajdują się bioaktywne substancje przyspieszające trawienie i hamujące głód. Jeśli ktoś nie lubi bardzo ostrego posmaku pieprzu cayenne, może wybrać zwykły czarny pieprz w ziarnach lub zmielony, jednak wtedy efekt odchudzający nie będzie aż tak spektakularny. Niezależnie od tego, jaki rodzaj pieprzu wybierzemy, wystarczy dodać odrobinę i dokładnie wymieszać go z herbatą. Najlepiej rozpuści się, gdy wsypiemy go do wrzątku.

Do jakiej herbaty można dodać pieprz?

Pieprz jako dodatek przyspieszający odchudzanie pasuje właściwie do wszystkich odmian herbat, w zależności od preferencji smakowych. Podczas odchudzania polecane jest picie zielonej herbaty, która pobudza jelita do pracy, jednocześnie zapobiegając stanom zapalnym w układzie pokarmowym. Dzieje się tak ze względu na zawartość polifenoli, czyli organicznych związków, wykazujących działanie antyoksydacyjne. Najsilniejszym polifenolem jest EGCG – galusan epigallokatechiny. Jego największe stężenie występuje w matchy, jednej z odmian zielonej herbaty. Jednak jeśli ktoś nie lubi zielonej herbaty, może dodać pieprz np. do herbaty czarnej lub jakiejkolwiek innej. A jeśli do napoju dodamy kardamon, anyż lub imbir, uzyskamy dodatkowo efekt rozgrzewający. Sam pieprz również zadziała podobnie – z tego względu ten napar polecany jest również w początkowej fazie przeziębienia.

Ile herbaty z pieprzem można wypijać dziennie?

Nie powinno się wypijać więcej niż 5 herbat dziennie. Natomiast jeśli chodzi o zieloną herbatę, naukowcy z Baltimore wykazali, że bezpieczny poziom jej spożycia wynosi 2 szklanki dziennie. Można podzielić ją również na mniejsze porcje i pić je częściej. Jednak jeśli przekroczymy wskazaną dawkę, możemy doprowadzić do problemów z wchłanianiem żelaza, nadmiernego pobudzenia lub odwrotnie – senności. Ta sama zasada dotyczy herbaty z pieprzem – pijąc wersję zieloną, nie przekraczajmy wspomnianych dwóch szklanek.

Kto nie powinien pić herbaty z pieprzem?

Herbata z pieprzem nie będzie najlepszym wyborem dla osób o wrażliwym układzie pokarmowym, cierpiących na nadkwasotę, mających wrzody żołądka czy dwunastnicy. Nie powinny w nadmiarze pić jej astmatycy, osoby mające skłonność do trądziku i kobiety w okresie laktacji. Uwaga – herbaty z pieprzem nie powinno się pić na czczo.

Stosując ten napój trzeba pamiętać, że wprowadzenie jednej zmiany żywieniowej nie spowoduje spektakularnych efektów odchudzających. Aby redukcja wagi była skuteczna i nie spowodowała negatywnych efektów dla zdrowia, trzeba stosować odżywczą i urozmaiconą dietę i wprowadzić do swojego życia aktywność fizyczną.

