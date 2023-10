Jak jeść mniej i poczuć się sytym? Wykorzystaj te sztuczki

Jak jeść mniej? To pytanie zadaje sobie wiele osób na dietach redukcyjnych. W praktyce nie zawsze jest to proste. Co zrobić, aby podczas odchudzania nie czuć się głodnym?

Sytość to uczucie, które sprawia, że możemy spokojnie odejść od stołu. Na dietach redukcyjnych zwykle ograniczamy ilość jedzonych rzeczy, a na pewno ich wartość kaloryczną. Jak jeść mniej i nadal czuć się sytym? Na odchudzanie jedz płatki owsiane i jabłka Rozpocznij dzień od miski zdrowej owsianki. Owies jest bogaty w rozpuszczalny błonnik, a zwłaszcza w beta-glukany (frakcja błonnnika), które mają udowodnione działanie hamujące apetyt i zmniejszające uczucie głodu, co sprawia, że w ciągu kolejnych godzin nie będziesz czuć potrzeby sięgania po niezdrowe przekąski. A jeśli już masz ochotę na przekąskę w ciągu dnia – zawsze miej pod ręką jabłko. Jabłka są bogate w rozpuszczalny błonnik, pektynę i wodę, czyli składniki, które pomogą ograniczyć głód i zwiększyć sytość. Jak jeść mniej? Postaw na rośliny strączkowe Dodawaj do swoich dań ulubiony rodzaj fasolki lub inne rośliny strączkowe. Są doskonałym źródłem białka roślinnego, błonnika, wolno trawionych węglowodanów i korzystnych dla zdrowia przeciwutleniaczy. Duża zawartość błonnika i stosunkowo niska kaloryczność sprawiają, że wszystkie strączki doskonałym dodatkiem, który zapewnia uczucie sytości przy jednoczesnym spożywaniu mniejszej ilości kalorii. Dodawaj rośliny strączkowe do sałatek, gulaszy czy zup, a nawet wykorzystuj je w wypiekach. Przed posiłkiem wypij wodę lub zjedz zupę Wypij wodę lub zjedz miskę bulionu lub zupy jarzynowej przed lunchem pomoże w odchudzaniu. Jedno z badań opublikowanych w czasopiśmie „Obesity” wykazało, że osoby, które piły około dwóch szklanek wody przed posiłkami, były w stanie przestrzegać diety o kontrolowanej kaloryczności i traciły skuteczniej wagę w porównaniu z osobami, które nie piły wody przed posiłkiem. Podobne działanie ma sposób z zupą. Jeśli rozpoczniesz obiad od lekkiej zupy, prawdopodobnie w ogólnym rozrachunku, przyswoisz ok. 20 proc. mniej kalorii podczas całego posiłku. Chcesz jeść mniej? Wybierz mniejszy talerz To prosta sztuczka dla twoich oczu i mózgu, bo przecież... „jemy oczami”. Różne badania wykazały, że ten z pozoru niewinny zabieg, jak wzięcie mniejszego talerza naprawdę ma moc sprawienia, że nie tylko zjesz mniej, ale rzeczywiście poczujesz sytość. Duże talerze powodują z kolei, że ludzie mają tendencję do przejadania się, nakładając na nie większe, niż potrzeba, porcje. Czytaj też:

