Fit snickers, czyli deser, od którego nie przytyjecie. Nawet moja zazdrosna sąsiadka wzięła przepis

Podczas diety odchudzającej słodycze nie są wskazane, dlatego warto postawić na mniej kaloryczną alternatywę. Takie słodkości, które z powodzeniem zastąpią wam słodycze, ale nie „pójdą w boczki” możecie zrobić samodzielnie w domu. Dobrym pomysłem jest przygotowanie fit tiramisu lub ptasiego mleczka w wersji dietetycznej. Ale nie tylko, mamy też coś dla fanów masła orzechowego. Gdy poczęstowałam tym deserem swoją sąsiadkę, która uważa, że robi najlepsze słodkości – za dwa dni zapukała do moich drzwi po przepis na fit snickersa.

Fit snickers – przepis na dietetyczny deser

Na przygotowanie tej słodkiej przekąski potrzebujecie zaledwie kilkunastu minut. To doskonały zamiennik znanego batona Snickers – w odróżnieniu od niego, nasz przepis będzie odpowiedni też dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami.

Przepis: Fit snickers Ten deser dosłownie rozpływa się w ustach, a najlepsze jest to, że możecie go jeść bez wyrzutów sumienia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 200 g kaszy jaglanej

600 ml mleka krowiego lub napoju roślinnego

10 g ksylitolu

2 łyżki masła z orzechów arachidowych

100 g daktyli

orzechy arachidowe

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotujcie dietetyczny karmelNajpierw wymoczcie daktyle w gorącej wodzie przez minimum godzinę. Gdy minie już ten czas – dodajcie 1 łyżkę masła arachidowego i sól. Następnie miksujcie całość do momentu, aż powstanie konsystencja karmelu. Zróbcie masę deseruWypłuczcie kaszę na sitku pod bieżącą wodą (w ten sposób pozbędziecie się jej gorzkiego smaku). Następnie przełóżcie ją do garnka, dolejcie mleka lub napoju roślinnego, a później gotujcie do miękkości – czyli przez około 15 minut. Zblendujcie kaszę z dodatkamiPrzełóżcie masę do miski blendera, dodajcie łyżkę masła arachidowego, ksylitol i zblendujcie na gładką masę. Przełóżcie deser do szklanekNa dnie szklanek lub słoiczków ułóżcie warstwę z kaszy jaglanej, następnie warstwę dietetycznego karmelu z daktyli, a później warstwę orzechów arachidowych. Wszystkie warstwy ułóżcie po raz drugi i deser gotowy.

Kasza jaglana idealnie sprawdzi się do dietetycznych deserów

Kaszę jaglaną często stosuje się w diecie odchudzającej, jest naturalnym „wspomagaczem” w walce o wymarzoną figurę. Dobrze sprawdzi się też więc do przygotowania różnego rodzaju deserów. Produkt ten wspiera metabolizm, a w konsekwencji przyczynia się do łatwiejszego zrzucania dodatkowych kilogramów. Kasza jaglana zawiera niezbędne składniki odżywcze, a także dużą ilość błonnika, który zapewnia prawidłowe trawienie, dobrze wpływa na pracę żołądka i daje uczucie sytości na dłuższy czas. W 100 g surowej kaszy znajduje się 350 kalorii, a więc należy też pamiętać o tym, by nie spożywać jej w nadmiarze.

Jakie słodycze można jeść podczas odchudzania?

Duże ilości cukru na diecie odchudzającej zdecydowanie nie są wskazane, dlatego w tym czasie warto zrezygnować z gotowych słodyczy, które znajdziemy na sklepowych półkach oraz wysokokalorycznych ciast i lodów. Żeby skutecznie ograniczyć słodycze w diecie, możecie te klasyczne przysmaki zastępować na przykład:



Owocami – pozwoli wam to zjeść „coś słodkiego” bez przekraczania swojego dziennego limitu kalorycznego.

– pozwoli wam to zjeść „coś słodkiego” bez przekraczania swojego dziennego limitu kalorycznego. Galaretką owocową – możecie jeść ją bez wyrzutów sumienia, jednak postawcie na taką, która zawiera naturalne soki owocowe i nie jest dodatkowo dosładzana.

– możecie jeść ją bez wyrzutów sumienia, jednak postawcie na taką, która zawiera naturalne soki owocowe i nie jest dodatkowo dosładzana. Ciasteczkami owsianymi – zawierają dużo błonnika, co pozwala utrzymać uczycie sytości na dłużej, bez podjadania między posiłkami.

– zawierają dużo błonnika, co pozwala utrzymać uczycie sytości na dłużej, bez podjadania między posiłkami. Orzechami – idealne do przegryzienia, zawierają też wiele cennych składników odżywczych, takich jak kwasy omega-3, witaminy oraz minerały.

– idealne do przegryzienia, zawierają też wiele cennych składników odżywczych, takich jak kwasy omega-3, witaminy oraz minerały. Zdrowymi koktajlami – są pyszne, a w dodatku sycące. Tutaj wybór jest naprawdę duży, możecie postawić na przykład na czerwony koktajl na odchudzanie, gdzie główną rolę grają buraki.

– są pyszne, a w dodatku sycące. Tutaj wybór jest naprawdę duży, możecie postawić na przykład na czerwony koktajl na odchudzanie, gdzie główną rolę grają buraki. Puddingiem chia – przysmak ten w ostatnim czasie zyskał naprawdę dużą popularność. Jest to zdrowa i niskokaloryczna przekąska, a zawartość tych drobinek wspomaga proces redukcji tkanki tłuszczowej.

– przysmak ten w ostatnim czasie zyskał naprawdę dużą popularność. Jest to zdrowa i niskokaloryczna przekąska, a zawartość tych drobinek wspomaga proces redukcji tkanki tłuszczowej. Ciasteczkami bananowymi – sprawdzą się doskonale, jeśli potrzebujecie słodkiego dodatku do kawy lub herbaty. W wielu przepisach zawierają one jednak dość dużo cukru, dlatego wybierajcie te w wersji dietetycznej.

Czytaj też:

Koktajl odchudzający z 3 składników. Nie tylko pomoże zgubić kilogramy, ale też doda energiiCzytaj też:

Suszone śliwki to prawdziwy mocarz odchudzający. Ważna jest jedna zasada