Pizza na diecie? To możliwe. Poznaj przepis na „odchudzoną” pizzę z tortilli

Klasyczna pizza z serem i dodatkami może dostarczyć organizmowi sporej liczby kalorii. Ta w wersji fit często okazuje się zdecydowanie lepszym wyborem, choć oczywiście wiele zależy również od tego, jakich składników użyjemy do jej przyrządzenia. Zobaczcie, co zrobić, by ograniczyć liczbę spożytych kalorii, a jednocześnie cieszyć się smakiem pysznej pizzy.

Pizza z tortilli w wersji fit. Jak ją zrobić?

W czym tkwi sekret „odchudzonej” pizzy? Nie ma w niej klasycznego ciasta. Rolę spodu pełni natomiast tortilla. Aby przygotować to danie, wystarczy nałożyć na placek ulubiony sos, warzywa i ser, a następnie umieścić go na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i całość wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 220 stopni Celsjusza na ok. 6 minut. Pizza jest już gotowa, gdy ser się roztopi, a boki tortilli zyskają złocisty kolor.

Dobór składników do pizzy to kwestia indywidualna. Będąc na diecie, powinniście postawić na przykład na pomidory (lub sos z pomidorów), cebulę, paprykę, bakłażan, brokuł itp. Po upieczeniu możecie rzucić na wierzch pizzy trochę rukoli i świeżej bazylii. Najlepiej zrezygnujcie też z tłustych i tuczących dodatków, takich jak kiełbasa, salami, boczek czy duże ilości sera. Zamiast mozzarelli, możecie wykorzystać fetę, oczywiście w ograniczonej ilości, ponieważ ona też ma sporo kalorii. Natomiast dla urozmaicenia smaku klasyczny sos pomidorowy możecie zamienić na pesto (na przykład z awokado i liści bazylii, ale również liści rzodkiewki czy natki pietruszki).

Jak wybrać dobrą tortillę do pizzy?

Placki tortilli dostępne są praktycznie w każdym sklepie spożywczym. To świetna opcja dla zabieganych, którzy nie mają zbyt wiele czasu na przyrządzanie posiłków. Jeśli decydujecie się na gotowy produkt, zwracajcie szczególną uwagę na jego skład. Sprawdzajcie, czy nie ma w nim cukru, substancji konserwujących (takich jak sorbinian potasu), a także sztucznych barwników czy regulatorów smaku. Do przygotowania tortilli potrzeba tak naprawdę tylko czterech składników – mąki pszennej, gorącej wody, szczypty soli i niewielkiej ilości oleju. Wszystkie inne składniki są w zasadzie zbędne. Pamiętajcie, że im krótszy skład, tym lepszy.

Osoby, którym zależy na szybkim zrobieniu pizzy, polecam również przepis na najszybszą pizzę świata, choć nie będzie ona już taka fit, ponieważ bazuje na cieście francuskim.

