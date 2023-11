Najszybsza pizza świata. Wystarczy, że masz w lodówce jeden składnik

Kulinarni konserwatyści zaraz się oburzą, że nazywamy to danie pizzą. Mogą więc nazwać ciastem francuskim z dodatkami, bo to ciasto francuskie jest podstawą naszej szybkiej pizzy. Wystarczy, że masz w lodówce gotowe ciasto francuskie, a pyszne i szybkie danie zrobisz w pół godziny. Bez zagniatania ciasta i bez czekania, aż wyrośnie.

Jak zrobić pizzę z ciasta francuskiego?

Oczywiście możesz nadać pizzy z ciasta francuskiego dowolny kształt, ale najprościej pozostać przy prostokątnym płacie. Aby utworzyć charakterystyczne "brzeżki", po prostu zawiń brzegi ciasta do środka. Możesz też ściąć paski ciasta po brzegach i nałożyć je na płat ciasta, tworząc obwódkę (aby się dobrze przykleiły, wówczas dobrze jest posmarować ciasto rozmąconym jajkiem). Potem wystarczy już tylko nałożyć ulubione dodatki i upiec wszystko zgodnie z zaleceniami na opakowaniu ciasta (to zwykle ok. 25 minut).

Co dodać do ciasta francuskiego?

Najbardziej klasyczne dodatki to oczywiście pomidory i ser. Idealnie jeśli masz w domu sos pomidorowy, którym możesz posmarować ciasto – jeśli nie, po prostu ułóż na nim plastry pomidorów i resztę składników. Jakich? Tu masz pełną dowolność, a my szczególnie polecamy pizzę w stylu "zero waste", czyli wykorzystanie tego, co akurat masz w lodówce i w kuchni. Mogą to być różne rodzaje sera, oliwki, cebula, kawałki wędlin czy mięsnych pieczeni, pieczarki, kolorowa papryka, liście szpinaku i rukoli, kukurydza z puszki, cukinia, owoce morza. Gotową pizzę z ciasta francuskiego posyp włoskimi ziołami i udekoruj świeżymi listkami bazylii. Najlepiej smakuje na ciepło, ale po ostygnięciu również może być smaczną przekąską (kawałki takiej pizzy możesz zabrać np. do szkoły lub pracy).

RADA: nie przesadzaj z ilością składników, szczególnie tych wilgotnych. Pizza z ciasta francuskiego najlepiej smakuje, kiedy jest przyjemnie chrupiąca.

