Do wody z limonką dodaj jeden składnik. To napój idealny na upały

Picie odpowiedniej ilości płynów to podstawa w upalne dni. Najlepiej sięgać po wodę, jednak nie każdy ją lubi. Wtedy z pomocą przychodzą smaczne i zdrowe dodatki. Limonka jest jednym z nich.

Woda z limonką i solą – tak to robią Hindusi

O tym pomyśle na orzeźwiający napój pisze w swojej książce „Jak to wypić” brytyjska specjalistka od drinków i napojów Victoria Moore. Sekrety są dwa: wykorzystanie wody sodowej i dodatek soli. „Jeden ze znawców kuchni nazwał ten napój «najlepszym zaspokajaczem kolonialnego pragnienia»” – pisze Moore, która sama nazywa napój „bezalkoholowym orzeźwiaczem”.

Jak podkreśla, to napój, który kojarzy się jej z Indiami, gdzie jest podawany „tyle razy w ciągu dnia, że trudno zliczyć”. Jak dodaje, przy zamawianiu wody sodowej z limonką w Indiach zawsze pada pytanie: słona czy słodka? Bo napój można podać zarówno z dodatkiem cukru, jak i soli. Victoria Moore swoim czytelnikom poleca go w wersji z solą. Jak tłumaczy, sól niweluje kwaśność i goryczkę limonki i sprawia, że napój idealnie gasi pragnienie. Jak dodaje, są i tacy, którzy dodają do wody z limonką i sól, i cukier.

Jak zrobić wodę z limonką i solą?

Victoria Moore podaje najprostszy przepis na napój. „Wyciśnij sok z połowy limonki do szklanki, zalej wodą gazowaną i posól albo posłódź do smaku” – pisze. Jeśli nie przepadasz za bąbelkami, do zrobienia napoju można wykorzystać także wodę niegazowaną. Moore, która jest autorką wielu publikacji na temat napojów, uważa, że w gorący dzień woda z limonką oraz solą i cukrem ma wręcz właściwości lecznicze, bo dostarcza organizmowi tego, czego najbardziej potrzebuje podczas upałów: nawadnia, orzeźwia, pobudza (dzięki cukrowi) i dostarcza cennych minerałów (dzięki limonce i soli).

Źródło: Victoria Moore, Jak to wypić, wyd. Vesper, Poznań 2010 r.