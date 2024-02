Dodaj ten składnik do wody. Pij miksturę raz dziennie i patrz, jak waga spada

Przypraw, które ułatwiają odchudzanie jest wiele. Można wymienić, chociażby cynamon, kardamon, papryczkę chili, imbir czy kurkumę. Tym razem chodzi jednak o zupełnie inny składnik. Stosowany z umiarem wesprze proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Trzeba jednak na niego uważać bowiem bywa też groźny i może negatywnie wpływać na organizm.

Jak stosować sól na odchudzanie?

Solny roztwór spożywany raz dziennie w umiarkowanych ilościach (maksymalna dopuszczalna dawka to około 250 ml) zwiększa produkcję enzymów trawiennych, a w konsekwencji przyspiesza przemianę materii i oczyszczanie organizmu z toksyn. By go przygotować, wystarczy rozpuścić w szklance wody odrobinę soli himalajskiej (mniej niż 1 gram). Napój nie tylko usprawnia metabolizm, ale też hamuje łaknienie, co sprzyja kontrolowaniu liczby przyjmowanych kalorii. Jednocześnie zapobiega zaparciom, ułatwiając wypróżnianie. Nie należy jednak przesadzać z ilością soli. Jej nadmiar jest szkodliwy dla organizmu i zwiększa ryzyko powstawaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu.

Trzeba też pamiętać, że nadmiar soli sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie. Zawarty w niej sód wiąże cząsteczki wody, co utrudnia jej wydalanie. W rezultacie pojawiają się obrzęki rąk i nóg oraz bóle głowy. Może też dojść do okresowego wzrostu masy ciała. Poza tym spożywanie dużych ilości soli może prowadzić do nadwagi i otyłości, a także wywoływać stany zapalne. Dlatego tak ważne jest zachowanie umiaru w stosowaniu wskazanego składnika. Jeśli zdecydujecie się na picie wody z solą, ograniczcie ilość tej przyprawy w diecie. Postawcie na świeże i suszone zioła oraz inne dodatki wzbogacające smak potraw, na przykład te przywołane na samym początku (kurkumę, imbir, papryczkę chili itp.). Dzięki nim też usprawnicie metabolizm.

Jak pić wodę z solą?

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by spożywać nie więcej niż 5 gramów soli dziennie, czyli tyle ile zwykle mieści jedna łyżeczka do herbaty. Jeśli zdecydujecie się na picie wody z dodatkiem tej przyprawy, pamiętajcie, że tego rodzaju „detoks” nie powinien trwać dłużej niż pięć dni. Po tym czasie warto zrobić kilkutygodniową przerwę. Nie sięgajcie po solny „drink” częściej niż raz dziennie. Nie zapominajcie też o nawodnieniu organizmu. Odpowiednia ilość płynów (około 2 litry na dobę) usprawni proces oczyszczania organizmu z toksyn. Trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – przeciwskazaniem do picia solonej wody są przewlekłe choroby układu pokarmowego i układu krążenia, na przykład miażdżyca i nadciśnienie tętnicze. Powinny z niej zrezygnować również kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią. Wody z solą nie należy podawać dzieciom.

