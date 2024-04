Ekspresowa dieta owsiankowa wymiecie złogi i oczyści jelita. Dzięki niej czuję się piękna i lekka na wiosnę

O zbawiennych właściwościach płatków owsianych podczas diety odchudzającej słyszał niemal każdy z nas. Są one niezwykle wartościowym składnikiem, a także doskonałym źródłem błonnika, który korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego, zapobiegając zaparciom, ale też sprawiając, że czujemy się bardziej syci. Płatki owsiane zawierają także wiele składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B, żelazo, magnez czy cynk, które wspierają ogólną kondycję naszego organizmu. Jeśli w ciągu zimy przytyliście kilka kilogramów – ekspresowa dieta owsiankowa będzie idealnym sposobem na pozbycie się ich na wiosnę.

Jak stosować ekspresową dietę owsiankową?

Dieta owsiankowa pozwala na szybką utratę masy ciała. Jest również skutecznym sposobem na oczyszczenie organizmu z nagromadzonych toksyn. Stosowanie takiej diety pozwoli pozbyć się niewielkiej nadwagi. Jedzenie płatków owsianych nie sprawi jednak w „magiczny sposób”, że błyskawicznie schudniemy bez żadnych wysiłków. Podstawą walki z nadprogramowymi kilogramami jest przede wszystkim zdrowy styl życia: odpowiednia dieta (podczas odchudzania uwzględniająca deficyt kaloryczny) oraz regularna aktywność fizyczna. Ekspresowa dieta owsiankowa polega na jedzeniu naturalnych płatków owsianych w ciągu dnia. Ta wersja jest błyskawiczna i trwa zaledwie jeden dzień. Należy rano ugotować około 7 łyżek płatków owsianych w 2 litrach mleka. Tak przygotowaną owsiankę trzeba podzielić na 5 porcji i spożywać przez cały dzień w odstępstwie kilku godzin między każdy posiłkiem. Przygotowując owsiankę, sięgnijcie po płatki owsiane górskie – sprawdzą się najlepiej.

Płatki owsiane są bogate w błonnik pokarmowy, który sprawia, że czujemy się dłużej syci – nie musicie więc obawiać się uczucia ogromnego głodu w ciągu dnia. Ma on też działanie pobudzające na procesy przemiany materii. Owsianka w takiej ilości dostarczy do waszego organizmu około 1200 kcal, a więc nie jest to „dieta głodówkowa”. Poza spożywaniem płatków owsianych można tego dnia pić kawę, herbatę oraz wodę mineralną (napoje te nie powinny zawierać cukru), nie sięga się jednak już po inne produkty spożywcze. Stosowanie takiej ekspresowej diety owsiankowej możecie powtórzyć kilka razy – wtedy efekty będą jeszcze lepsze (nie róbcie tego jednak zbyt często – raz w tygodniu to absolutne maksimum).

Jakie są inne zalety stosowania diety owsiankowej?

Jedzenie płatków owsianych nie tylko pozytywnie wpłynie na wasz wygląd, ale też zdrowie. Te owsiane drobinki mają działanie obniżające poziom cholesterolu. Są też skarbnicą witamin i składników mineralnych. Zawierają sporą ilość węglowodanów, które cechują się niskim indeksem glikemicznym, co z kolei sprawia, że rozkładają się one w żołądku powoli i stopniowo, dzięki czemu czujemy się syci przez wiele godzin po ich zjedzeniu.

Istnieją różne warianty tej diety – również znacznie dłuższe, na przykład dwumiesięczna dieta owsiankowa. Należy jednak pamiętać, że długoterminowe stosowanie takiej diety nie jest zalecane – może być niebezpieczne dla naszego organizmu z uwagi na ryzyko wystąpienia niedoborów. Dodatkowo jest ona niskokaloryczna oraz po prostu monotonna – nie uwzględnia indywidualnego zapotrzebowania na kalorie i składniki odżywcze. Mimo że płatki owsiane zawierają szereg zdrowotnych właściwości, to w perspektywie dłuższego czasu nie powinny stanowić one głównego lub jedynego elementu naszej diety. Zobaczcie, ile płatków owsianych dziennie można zjeść. Niektórzy z was mogą być również ciekawi, czy można jeść surowe płatki owsiane – odpowiedź może porządnie zaskoczyć.

