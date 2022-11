Zmiana porannych nawyków – klucz do zgrabnej figury

Odpowiednio rozpoczęty poranek jest gwarancją dobrego dnia. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli chcesz nie tylko jednorazowo skutecznie schudnąć, ale również zachować dobrą linię na lata. Wypracowanie właściwych nawyków jest tutaj kluczem do sukcesu. Wiele osób rezygnuje z tego, ponieważ obawiają się regularności. Bez obaw! Wprowadź kilka dobrych zasad – nawet nie zauważysz, kiedy mimowolnie staną się twoją codziennością.

Po pierwsze: woda

Szklanka wody z rana jest zawsze dobrym pomysłem. to łatwy sposób na zwiększenie utraty wagi. Woda może pomóc zwiększyć wydatek energetyczny a wraz z nim liczbę kalorii spalanych przez organizm przez co najmniej 60 minut. Na podstawie jednego z badań wykazano, że wypicie 500 ml wody prowadziło do wzrostu tempa metabolizmu średnio o 30 procent. Dowiedziono też, że kobiety z nadwagą, które zwiększyły spożycie wody do ponad litra dziennie, straciły dodatkowe 2 kg w ciągu roku, bez wprowadzania innych zmian w diecie lub ćwiczeniach. Woda również może zmniejszyć apetyt. Istotnie, większość badań na ten temat wykazała, że picie 1-2 l wody dziennie może pomóc w utracie wagi. Dzieje się tak nawet przy minimalnym wysiłku fizycznym.

Po drugie: białkowe śniadanie

Śniadanie uważa się powszechnie za najważniejszy posiłek w ciągu dnia – i jest to prawdą. Od porządnego śniadania zależy, czy szybko poczujesz głód i sięgniesz po słodycze przed kolejnym posiłkiem. Warto wiedzieć, że spożywanie wysokobiałkowego śniadania może zmniejszyć głód i pomóc w utracie wagi. Może to nastąpić poprzez obniżenie poziomu greliny, „hormonu głodu”, który jest odpowiedzialny za zwiększanie apetytu. Są na to dowody! W badaniu przeprowadzonym na grupie 15 mężczyzn dowiedziono, że śniadanie wysokobiałkowe tłumiło wydzielanie greliny skuteczniej niż śniadanie wysokowęglowodanowe.

Jeżeli chcesz, by na twoim śniadaniowym stole znalazło się białko, ale robi ci się niedobrze na myśl o jajkach, piersi z kurczaka i ciecierzycy, wyobraź sobie pyszne białkowe smoothie o smaku waniliowym lub truskawkowym. Koktajle białkowe to świetny pomysł na szybkie i pożywne śniadanie, a w dodatku pozbawione szkodliwych cukrów.

Po trzecie: aktywność fizyczna

Solidny kopniak energetyczny w postaci porannej przebieżki albo aerobiku w domowym zaciszu pomoże dobrze rozpocząć dzień. W jednym z badań na grupie 50 kobiet z nadwagą mierzono wpływ ćwiczeń aerobowych na ich organizm w różnych porach dnia. Nie zaobserwowano zbyt dużej różnicy w różnego rodzaju zachciankach pokarmowych między tymi, które ćwiczyły rano, a zwolenniczkami popołudniowych treningów, jednak poranne ćwiczenia w istocie wiązały się z wyższym poziomem sytości po spożyciu danego posiłku. Ćwiczenia wykonywane niedługo po przebudzeniu mogą również pomóc w utrzymaniu stałego poziomu cukru we krwi przez cały dzień, co jest pożądane, ponieważ znacznie obniżony poziom cukru przyczynia się do powstawania uczucia głodu.

