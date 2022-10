Nie pij tych 3 napojów na pusty żołądek, jeśli nie chcesz mieć problemów ze zdrowiem

Najnowsze badania, na które powołują się dietetycy z Times of India wskazują, że filiżanka czarnej kawy zaraz po przebudzeniu nie jest dobrym wyborem, zwłaszcza dla osób, które mają problemy z żołądkiem. Te osoby powinny unikać picia kawy na czczo. Zawarta w niej kofeina powoduje skurcze przewodu pokarmowego, może też podrażniać błonę śluzową pokrywającą żołądek, powodować refluks i zgagę. W kawie zawarte są też kwasy, które zwiększają produkcję soku żołądkowego. Okazuje się, że nawet kawa bezkofeinowa ma podobne działanie. Dietetycy wskazują, żeby przed wypiciem porannej filiżanki kawy zjeść pożywne śniadanie lub wypić szklankę wody.

Soki owocowe

Picie soków owocowych zaraz po przebudzeniu zwiększa dawkę fruktozy w organizmie, co może działać obciążająco na wątrobę i trzustkę. Soki owocowe, zawierają sporo naturalnych cukrów, przez co ich nadmierne spożycie dla wielu osób może nie być korzystne. Chociaż nie ma zaleceń bezwzględnie eliminujących z diety chorych na cukrzycę soki owocowe to, zdaniem dietetyków, powinno się je ograniczyć i zastąpić w dużej mierze sokami warzywnymi.

Wyciskane soki z cytrusów

Wiele osób sięga po szklankę wyciskanego soku z pomarańczy, mandarynek i grejpfruta, z rana wierząc, że to zdrowe. Dietetycy przestrzegają przed piciem tych napojów na pusty żołądek. Mogą go podrażnić. Zwiększają też ryzyko wystąpienia zapalenia żołądka. Jeśli zastanawiasz się natomiast, czy sięgnąć po sok wyciśnięty z owocu, czy ten z kartonu, czy butelki, zawsze wybierz świeży. Jest zdecydowanie bogatszy w mikroskładniki, takie jak potas, witamina C czy kwas foliowy, a także w bioaktywne flawonoidy (hesperydyna i narirutyna), mające pozytywny wpływ na zdrowie. Picie go w rozsądnych ilościach (jednej szklanki dziennie) nie prowadzi do otyłości, ale też nie wspomaga odchudzania – wskazują dietetycy. Najnowsze badania dowodzą, że dodanie soku pomarańczowego do diety odchudzającej nie wpływa na utratę masy ciała, za to poprawia wrażliwość na insulinę i zmniejsza poziom markerów stanu zapalnego.

