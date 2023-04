Przekonaj się do owsianki! Poznaj jej cenne właściwości i wartości odżywcze

Dla wielu osób tradycyjna owsianka to nadal trauma z dzieciństwa, ale warto przełamać opory i sięgać po nią częściej. Dzięki bogactwu składników odżywczych może korzystnie wpływać na organizm, poprawiając jego funkcjonowanie i pomagając utrzymać smukłą sylwetkę. Pamiętaj, by spożywać ją bez dodatku cukru, ale za to z dodatkiem owoców (np. jagodami, które spalają tłuszcz), bakalii, miodu.

Korzyści płynące z jedzenia płatków owsianych

Duża ilość błonnika i białka zawartego w płatkach owsianych sprawia, że po zjedzeniu owsianki czujesz się pełny. Ponieważ uczucie sytości utrzymuje się przez dłuższy czas, może wspierać odchudzanie.



Rozpuszczalny błonnik (beta-glukany) zawarty zarówno w płatkach jak i otrębach owsianych zmniejsza wchłanianie cholesterolu do krwiobiegu, zmniejszając ryzyko chorób serca. Badania dowiodły, że spożycie 140 g płatków owsianych na dobę wpływa na obniżenie cholesterolu całkowitego o 11 proc. w zaledwie 3 tygodnie.

Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu owsianka nie powoduje gwałtownych skoków cukru, przyczyniając się do regulowania jego poziomu we krwi.

Organiczny owies zawiera przeciwutleniające kwasy fenolowe, które mają wpływ na zwalczanie raka i chorób neurodegeneracyjnych.

Owsianka dostarcza także do organizmu cenne dla zdrowia witaminy i minerały, m.in. witaminy z grupy B (w tym B1, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serca, mięśni i układu nerwowego), potas, wapń, magnez i żelazo.

Warto wiedzieć, że dzięki temu niewielkiej zawartości sodu produkty owsiane są szczególnie polecane osobom zmagającym się z nadciśnieniem.

Owsiankę robi się prosto i szybko. Przygotowanie jej podstawowej wersji zajmuje jedynie 5 minut. Aby cieszyć się zdrowym śniadaniem lub przekąską w ciągu dnia, wystarczy dodać do ugotowanych na mleku, napoju roślinnym lub wodzie płatków ulubione dodatki – owoce, miód, orzechy, pestki, rodzynki bądź cynamon. Oczywiście można też przygotować płatki owsiane w wersji wytrawnej.

Czytaj też:

Czy można jeść owsiankę codziennie? Jest jeden warunek

Wartości odżywcze płatków owsianych

Wśród produktów zbożowych to owies charakteryzuje się szczególnie bogatym i cennym składem. Pół szklanki (78 gramów) suchych płatków owsianych zawiera (w procentach zalecanego dziennego spożycia):

Mangan: 191%

Fosfor: 41%

Magnez: 34%

Miedź: 24%

Żelazo: 20%

Cynk: 20%

Kwas foliowy: 11%

Witamina B1 (tiamina): 39%

Witamina B5 (kwas pantotenowy): 10%

Mniejsze ilości wapnia, potasu, witaminy B6 (pirydoksyny) i witaminy B3 (niacyny).

Wartość energetyczna wspomnianej porcji płatków to 290 kcal. Natomiast 100 gramów suchych płatków owsianych to 373 kcal.

Czytaj też:

10 rzeczy, których nie wiesz o płatkach owsianych. Niektóre cię zaskocząCzytaj też:

Banany pomogą ci w utracie wagi. Wystarczy wiedzieć, jak je spożywać