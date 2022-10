Taką kawę najbardziej lubią Polacy. Ale czy to zdrowe połączenie?

Najwięcej kawy piją trzydziestolatkowie – nawet 5 i więcej każdego dnia, najmniej – osoby najmłodsze – w wieku 18-29 lat. Okazuje się, że Polacy najchętniej sięgają po kawę z mlekiem (61,3 proc.), a 47,6 proc. woli kawę czarną. Jednocześnie co czwarty kawosz sięga po napój z cukrem lub słodkimi syropami smakowymi. Kawę gorzką bez żadnych dodatków preferuje 22 proc. ankietowanych – tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat we współpracy z serwisem WP abcZdrowie.

Które dodatki do kawy są niezdrowe?

O zdrowotnych zaletach kawy mówi się ostatnio bardzo dużo. Eksperci przypominają, że bezpieczna dzienna dawka to 3-5 filiżanek, choć jest ona zależna od indywidualnej tolerancji na kofeinę.

Dr n.med. Luiza Napiórkowska, diabetolog, endokrynolog i internista w rozmowie z WP abc Zdrowie zwraca jednak uwagę, że kawa z mlekiem, śmietanką, cukrem lub syropem to napój, który należy rozpatrywać w kategorii posiłku. Zawiera kalorie, pobudza więc do pracy układ trawienny, w tym trzustkę oraz jelita.

Kawa i ciastko? Ale potem trening!

Sondaż pokazał także, że 42,2 proc. respondentów, pijąc kawę, sięga równocześnie po desery i słodycze, z czego 7,1 proc. – bardzo często lub zawsze, zaś 35,1 proc. – często. Zdaniem specjalistki, nie jest to najlepszy dla zdrowia nawyk.

– Kawa z mlekiem i z ciastkiem to obciążający trzustkę posiłek, a nasze trzustki są i tak przeciążone. Coraz więcej młodych osób ma zaburzenia gospodarki węglowodanowej pod postacią insulinooporności, stanu przedcukrzycowego czy cukrzycy typu 2. i to jest wynik wielu czynników, które nakładają się na siebie – tłumaczy dr Napiórkowska. Fanom kawy ciastka zaleca, aby zjeść wcześniej coś, co obniży poziom glukozy – to np. kefir czy zielone warzywa. Inny sposób? Po kawie ze słodkimi dodatkami najlepiej iść się poruszać, bo aktywność fizyczna spowoduje dodatkowe spalanie glukozy.

