Na weekend upiecz tartę ze śliwkami. Jest pyszna

Śliwki to jedne z najczęściej uprawianych w Polsce owoców. Jesteśmy ich piątym producentem w Unii Europejskiej i siedemnastym na świecie. Roczne zbiory wynoszą w Polsce około 100 tys. ton, z czego większość trafia na krajowy rynek. Pierwsze śliwki pojawiają się już na początku lata, jednak ich aromat kojarzony jest z jesienią. Wtedy wybór owoców jest olbrzymi. Do ciast doskonale nadają się śliwki węgierki.

Śliwki węgierki

Ta odmiana przywędrowała do nas najprawdopodobniej właśnie z Węgier, ale jej rodowodu należałoby szukać w Azji Mniejszej. Węgierka nadaje się do jedzenia na surowo, do pieczenia, ale też wzbogaca smak zupy lub drugiego dnia. Bardzo dobrze nadaje się do suszenia, a nowe aromaty można z niej wydobyć po jej uwędzeniu.

Śliwki mają szereg właściwości prozdrowotnych

Śliwki przyśpieszają i ułatwiają proces trawienia. Dzieje się tak za sprawą zawartego w nich błonnika. Nie są bogate w witaminę C, ale zawierają spore ilości witamin z grupy B, prowitaminę A i niespotykaną w zbyt wielu owocach witaminę E. Śliwki nie są kaloryczne – 100 gramów zawiera niewiele ponad 45 kcal.

Wypróbuj przepis na tartę ze śliwek

Przepis: Tarta ze śliwkami Tarta ze śliwkami Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 5 Składniki Ciasto:

300 g mąki pszennej

2 płaskie łyżki cukru pudru

150 g schłodzonego masła

1 jajko

Szczypta soli

Nadzienie:

500 g wydrążonych śliwek węgierek

2 łyżki cukru

1 łyżeczka cynamonu

2 łyżki skrobi ziemniaczanej

Płatki z migdałów Sposób przygotowania Przygotuj śliwkiŚliwki myjemy i wydrążamy środek, kroimy na ćwiartki. Dodajemy cukier, cynamon i skrobię ziemniaczaną. Mieszamy i odstawiamy na bok. Zagnić ciastoMąkę wraz z cukrem pudrem przesiewany. Masło kroimy na kawałki, dodajemy jajko i szczyptę soli. Wyrabiamy ręcznie lub przy pomocy robota. Odstawiamy na 15 minut do lodówki. Upiecz ciastoSchłodzone ciasto rozwałkowujemy na papierze do pieczenia i przekładamy do formy. Nakłuwamy widelcem co kilka centymetrów. Wkładamy do nagrzanego piekarnika na 200 stopni na około 15 minut. Resztę ciasta kroimy na paski do nałożenia na wierzch tarty. Włóż śliwkiNa przestygnięte ciasto nakładamy wcześniej przygotowane śliwki i posypujemy płatkami z migdałów i nakładamy paski z ciasta. Zapiecz ciastoPieczemy około 15 – 20 minut do zarumienienia ciasta.

Czytaj też:

Trzy pomysły na zdrowe koktajle ze śliwek. Idealne na śniadanieCzytaj też:

Tapioka – bezglutenowy zamiennik tradycyjnej mąki. Jakie ma właściwości?