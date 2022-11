Ile cukru zjadasz z popularnymi produktami? Ilość cukru w ketchupie może szokować

Z danych GUS wynika, że w 2020 roku statystyczny Polak spożył 42,7 kg cukru. Taka ilość negatywnie wpływa na zdrowie, prowadzi do otyłości i cukrzycy – przypominają eksperci serwisu pacjent.gov.pl. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cukry proste nie powinny przekraczać 10 proc. wartości energetycznej diety, a cukry dodane – 5 proc. To norma dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Aby móc przestrzegać norm, nie wystarczy, że ograniczysz słodycze. Cukier jest dodawany do wielu produktów, jako polepszacz smaku. Na co trzeba uważać?

Ile cukru zawierają popularne produkty?

Cukier w dużych ilościach jest często tam, gdzie się go nie spodziewasz. Na jakie produkty trzeba szczególnie uważać?

Woda smakowa – 200 ml produktu to 3,2 łyżeczki cukru. Płatki śniadaniowe – 30 g produktu to 2–2,3 łyżeczki cukru. Jogurty owocowe – 100 g produktu zawiera 2,6 łyżeczki cukru. Serek homogenizowany (lub inny deser mleczny) – 100 g produktu to 2–4 łyżeczki cukru. Keczup – w 15 g, czyli 1 łyżce, jest ½ łyżeczki cukru. Napoje słodkie gazowane i niegazowane w 500 ml zawierają 10–11 łyżeczek cukru. „Fit baton” to około 2,5 łyżeczki cukru. Energetyki – 250 ml tego płynu zawiera 5,5 łyżeczki cukru. Żelki – 100 g to 10 łyżeczek cukru. Baton czekoladowy czy baton musli to prawie 2 łyżeczki cukru.

Jak obliczyć ilość cukru w produkcie na podstawie etykiety? Na etykiecie produktu jest informacja o zawartości węglowodanów, w tym cukrów. Wartość cukrów należy podzielić przez 5 – to jest liczba łyżeczek cukru w 100 g produktu.

Jak czytać etykiety produktów?

Naucz się czytać etykiety produktów. Sam cukier może być ukryty pod różnymi nazwami:

glukoza,

fruktoza,

galaktoza,

sacharoza,

laktoza,

maltoza,

dekstroza,

skrobia,

maltodekstryna,

słód jęczmienny,

syropy: glukozowy, glukozowo-fruktozowy, z agawy, klonowy, daktylowy, ryżowy, kukurydziany,

miód,

karmel,

cukier: buraczany, inwertowany, trzcinowy, brązowy, winogronowy,

sok owocowy,

zagęszczony sok owocowy,

koncentrat soku.

Unikaj produktów, w których cukier jest na początku składu. Im składnik wyżej, tym jest go więcej.

