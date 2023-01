Co zjeść na śniadanie po imprezie? Czy jajecznica to dobry pomysł?

Jeśli bawiłeś się rozsądnie i nie przesadziłeś z ilością alkoholu, a przynajmniej nie na tyle, aby odczuwać dolegliwości żołądkowe, to tradycyjne śniadanie z jajecznicą w roli głównej będzie idealne na poimprezowy poranek.

Jajecznica, omlet i tłusta ryba

Ciepłe i pożywne śniadanie sprawi, że poczujesz się lepiej i nabierzesz sił. Świetnie w tej roli sprawdzi się najzwyklejsza jajecznica na maśle, omlet z warzywnymi dodatkami czy szakszuka. Warto pamiętać, że regenerację organizmu doskonale wspierają witaminy z grupy B, które znajdują się w jajach, ale także w tłustych rybach, na przykład w makreli.

Na złe samopoczucie – wypij rosołek!

Jeśli mocno przesadziłeś z alkoholem, a twój organizm średnio toleruje huczne zabawy, to prawdopodobnie oprócz ogólnego złego samopoczucia, zmagasz się też z nieprzyjemnymi objawami ze strony układu pokarmowego – wymiotami, mdłościami czy bólami brzucha. W tej sytuacji oczywiste jest, że już sam widok najlepszej nawet jajecznicy może cię odrzucić. Co w tej sytuacji?

Zawsze na kacu kluczowe jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Lekki (niebyt tłusty) rosół do picia będzie dobrym rozwiązaniem. Postaw też na rzeczy lekkostrawne. Może to być na przykład pszenna bułka z masłem. Nie żałuj też sobie... cukru. Picie może obniżyć poziom cukru we krwi, więc teoretycznie zmęczenie i bóle głowy związane z kacem mogą być spowodowane tym, że mózgowi brakuje paliwa. Herbata posłodzona miodem powinna pomóc.

Uzupełnij elektrolity

Po imprezie z alkoholem koniecznie trzeba uzupełniać elektrolity. Chodzi przede wszystkim o potas, magnez, sód i wapń. Można skorzystać z gotowych preparatów na kaca (np. saszetki do rozpuszczania czy izotoniki), albo posiłkować się domowymi sposobami. Można samemu przygotować izotonik z wody, miodu, soku z cytryny i odrobiny soli, wypić sok pomidorowy albo smoothie na bazie bananów.

Czytaj też:

Jak zrobić idealnie kremową jajecznicę? Wykorzystaj sekretny trikCzytaj też:

Przepis na proste bułeczki śniadaniowe. Twoja rodzina będzie zachwycona!