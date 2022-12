Co jest zdrowsze: karp czy łosoś? Sprawdź, które ryby mają najwięcej tłuszczu

O tym, że warto dbać o obecność ryb w diecie, przypomina serwis dla pacjentów pacjent.gov.pl. Ryby są ważnym źródłem białka zwierzęcego. Szybciej poczujesz się syty, jedząc rybę niż kurczaka lub wołowinę, a organizm szybciej strawi posiłek.

Dlaczego warto jeść ryby?

Białko ryby odpowiada za poprawę odporności i jakość składu krwi. Jak przypominają eksperci serwisu, pełnowartościowe białko jest potrzebne do wzrostu i rozwoju organizmu oraz do naprawy zużytych tkanek. Ryby, szczególnie tłuste ryby morskie, są doskonałym źródłem cennych kwasów tłuszczowych omega-3. Warto pamiętać, że niedobór kwasów omega-3 prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania organizmu – szczególnie układu nerwowego, w tym mózgu. Organizm człowieka sam nie produkuje tych kwasów, dlatego muszą być dostarczane wraz z dietą.

Ryby są także naturalnym źródłem witamin i mikroelementów:

Ryby tłuste są bogate w witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – witaminę A i D.

Ryby chude to zasoby witamin z grupy B.

Gatunki małych ryb (np. sardynki i szprotki), spożywane w całości z głowami i ościami są źródłami składników wapnia, fosforu, selenu, jodu.

Ile ryb jeść?

Według aktualnych zaleceń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), powinno spożywać się ryby 2 razy w tygodniu, w tym co najmniej 1 raz tłuste ryby morskie. 1 porcja oznacza ok. 150 g. Polecane ryby to łosoś, śledź, morszczuk, makrela, sardynka, dorsz.



Jakie ryby zawierają najwięcej tłuszczu?

Serwis pacjencki przygotował zestawienie ryb ze względu na zawartość tłuszczu. I tak ryby możemy podzielić na:

ry by chude – dorsz, mintaj, morszczuk, sandacz, szczupak, łupacz, czarniak – poniżej 2% tłuszczu,

by chude – dorsz, mintaj, morszczuk, sandacz, szczupak, łupacz, czarniak – poniżej 2% tłuszczu, ryby średniotłuste – pstrąg, tuńczyk, troć, płastuga – 2-7% tłuszczu,

ryby tłuste – sardynka, śledź, makrela, łosoś, szprot, sardynka, karp, ostrobok – 7-15% tłuszczu,

ryby pełnotłuste – węgorz, gromadnik – powyżej 15%.

Szczególną rybą średniotłustą jest pstrąg tęczowy. Pod względem zawartości kwasów omega-3 dorównuje rybom morskim.

Co jest zdrowsze: łosoś czy karp?

Na świątecznych stołach najczęściej pojawiają się trzy rodzaje ryb: karp, śledź i łosoś. Z nich trzech najwięcej kalorii, białka i kwasów omega-3 ma łosoś, a śledź – najwięcej witaminy D. W tym zestawieniu najsłabiej wypada karp. Pomimo, że jest rybą tłustą, zawiera znikome ilości kwasów omega-3.

Jeśli chcesz zachować walory zdrowotne i smakowe ryb, to:

najlepiej gotuj je w wodzie, na parze lub piecz w folii albo w pergaminie. Ryby wrzucaj do wrzącej wody. Unikaj smażenia ryb na głębokim tłuszczu;

zawsze sprawdzaj, czy ryby nie mają ości – zdarzają się nawet w filetach rybnych!

dzieciom najlepiej podawaj ryby w postaci zmielonej – jako pulpety, kotlety.

Czytaj też:

Wegańskie święta. Najlepsze przepisy na rybne dania... bez rybyCzytaj też:

Nie używaj takiej deski do krojenia ryby! To fatalny wybór