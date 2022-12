Jak zrobić idealnie kremową jajecznicę? Wykorzystaj sekretny trik

Możesz po prostu wrzucić jajka na patelnię, usmażyć i nie przejmować się, że jajecznica jest za sucha lub niewystarczająco kremowa. A możesz wykorzystać proste sposoby, które sprawią, że przygotujesz mistrzowskie śniadania.

Co dodać do jajecznicy?

Wiele przepisów na jajecznicę każe dodać wodę mineralnej, mleko lub śmietanę do mieszanki jajecznej. Do czego to prowadzi? Wszystkie płyny zawierają (oprócz tłuszczu) głównie wodę. Woda odparowuje, jajecznica jest bardziej puszysta, ale robi się sucha. Tłuszcz z kolei zostaje i sprawia, że masa staje się kremowa. W skrócie: tłuszcz pomaga, woda nie.

Dodanie śmietany lub mleka przed smażeniem jest więc mniejszym złem niż mleko czy woda – ale i tak stanowi problem dla idealnej jajecznicy. Przynajmniej jeśli dasz je za wcześnie.

Zimne masło – tajna sztuczka idealnej jajecznicy

Tłuszcz pomaga, woda nie – jeśli znacz ten sekret, to już pewnie wiesz, że dodanie masła zrobi dobrze twojej jajecznicy. Ale – dodaj zimne masło! Masło sprawia, że jajko jest kremowe, obniża temperaturę i pozwala na jeszcze wolniejsze wiązanie białek – bez powstawania pęcherzyków pary. Dodawaj kawałki zimnego masła podczas smażenia, cały czas mieszając jajka.

Zasada: więcej tłuszczu możenie jest zdrowa, ale smak dania wszystko wynagrodzi. Aby jeszcze bardziej podkręcić smak jajecznicy, dodaj dodatkowe żółtka (na 6 jaj, dwa dodatkowe żółtka). Jeśli chcesz dodać do jajecznicy śmietanę, dodaj ją pod koniec smażenia i wymieszaj z jajkami.

Kiedy posolić jajecznicę?

Jajecznica jest idealna, jeśli posolisz ją 15 minut przed podgrzaniem. Chodzi o to, aby sól zdążyła rozpuścić się w mieszance jajek. Czyli: ubijaj jajka przez chwilę trzepaczką, posól i odstaw na 15 minut, nim wylejesz je na patelnię. To sprawi, że jajecznica straci mniej wody.

Czytaj też:

To najzdrowsza wersja jajecznicy. Jak zrobić jajecznicę na parze?Czytaj też:

Przepis na proste bułeczki śniadaniowe. Twoja rodzina będzie zachwycona!