Zmiksuj kawę z bananem. Prosty przepis na energetyczny napój

Lubisz jeść banany na śniadanie? Nie wyobrażasz sobie poranka bez kawy? Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie: zmiksuj kawę z bananem. Kawowo-bananowe smoothie to napój, który nasyci i doda energii.

Jakie właściwości mają banany i kawa?

Banan to lekkostrawny, a jednocześnie dający energię owoc. To źródło wielu witamin i mikroelementów, m.in. cennego potasu. Banany pomagają regulować ciśnienie krwi, poprawiają nastrój, regulują metabolizm, pomagają zapobiegać miażdżycy, udarom i zawałom serca. Banany mają też pozytywny wpływ na zdrowie skóry i włosów.

Od dawna naukowcy potwierdzają także zdrowotne korzyści picia umiarkowanych ilości kawy (2-3 filiżanki dziennie). Kawa zawiera m.in. cenne antyoksydanty, pomaga obniżyć stres, zmniejsza ryzyko cukrzycy. Ma też pozytywny wpływ na krążenie krwi, zmniejsza ryzyko cukrzycy i jest dobrym uzupełnieniem diet odchudzających.

Jak przyrządzić kawę z bananami?

Podstawowy przepis polega na zmiksowaniu kawy, banana i mleka (w wersji wegańskiej może to być mleko roślinne: np. migdałowe albo owsiane). Ale z przepisem możesz eksperymentować. Jeśli masz ochotę na ciepły, dodający energii i rozgrzewający napój, to nic trudnego. Podgrzej mleko i dodaj do koktajlu gorącą kawę. Sam banan jest słodki, ale jeśli chcesz więcej słodyczy, możesz dodać do napoju łyżkę miodu lub namoczone na noc w wodzie dwa suszone daktyle. Do napoju będzie pasowała także czekolada i korzenne przyprawy. W wersji deserowej możesz udekorować smoothie kawowo-bananowe bitą śmietaną.

Przepis: Smoothie z kawy i bananów Zdrowy napój kawowo-bananowy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki podwójne esspresso

szklanka mleka (może być roślinne)

dojrzały banan

szczypta cynamonu Sposób przygotowania Zmiksuj składnikiMleko, schłodzoną kawę i banana i zmiksuj na gładko. Podaj koktajlPrzelej smoothie do wysokiej szklanki. Posyp odrobiną cynamonu.

