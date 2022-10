3 pomysły na wysokobiałkowe śniadania. Są łatwe w przygotowaniu i smaczne

Białko w codziennej diecie jest niezbędne, ponieważ buduje mięśnie, wchodzi w skład komórek naszego ciała, włosów i paznokci. Białko składa się z aminokwasów – niektóre z nich nasz organizm potrafi sam syntetyzować, inne muszą być dostarczane wraz z pożywieniem. Wysokobiałkowa dieta sprzyja odchudzaniu i jest często stosowana przez sportowców

Ile energii powinno dostarczać śniadanie?

Jeśli podstawę twojej diety stanowią trzy posiłki, śniadanie powinno dostarczać od 30 do 35 proc. wartości energetycznej w ciągu dnia. Jeśli jesz cztery bądź pięć posiłków, wówczas wartość energetyczna śniadania powinna oscylować w granicach 25 – 30 proc. całkowitej ilości przyjmowanych kalorii dziennie – podpowiadają dietetycy z portalu Eat This, Non That!

Propozycje wysokobiałkowych śniadań

1. Jajka

W jednym jajku znajduje się 6 gramów białka. Dietetycy wskazują, że dania z jajek zaspokajają głód na długi czas. Nie znudzą ci się szybko, bo można je przyrządzić na różne sposoby, wzbogacając smak dodatkami. Możesz zacząć od omletu. Danie jest bogate w białko, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K), a także witaminy z grupy B i liczne składniki mineralne. Omlet można przyrządzić zarówno na słodko, jak i wytrawnie. Doskonale smakuje z warzywami, np. pomidorami obranymi ze skórki, ogórkami czy rzodkiewką.

2. Owsianka

Chociaż wiele osób kojarzy białko z produktami zwierzęcymi, takimi jak mięso i nabiał to trzeba pamiętać, że niektóre ziarna zawierają również znaczne ilości białka. Płatki owsiane zalecane są przez dietetyków, jako bogate źródło białka. 1/4 szklanki płatków zawiera 6 gramów białka. Są one również bogate w cenne aminokwasy, witaminy z grupy B, witaminę E, błonnik, a także szereg mikro- i makroelementów, np. miedź, cynk, wapń, magnez. Zaletą jedzenia owsianki jest fakt, że można ją spożywać na przeróżne sposoby: na mleku krowim, roślinnym, na wodzie czy z jogurtem naturalnym. Do owsianki można dodać siemię lniane, ziarna słonecznika, dyni, orzechy, banany, truskawki, borówki – lista dodatkowych składników jest długa i uzależniona od preferencji smakowych.

3. Twarożek

Twarożek to niskokaloryczny rodzaj nabiału o wysokiej zawartości białka. Występuje w wersjach o standardowej zawartości tłuszczu lub odtłuszczonych. 200 g pełnotłustego serka dostarcza 22 g białka i tylko 194 kcal.

Wysoka zawartość białka sprawia, że jest to doskonały wybór na śniadanie dla osób, które mają problem z utrzymaniem prawidłowej wagi. Zalecany jest również sportowcom i osobom, które chcą zbudować masę mięśniową.

