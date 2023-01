Chcesz poczuć przypływ energii? Wyeliminuj z diety ten składnik na miesiąc

Słodkie jedzenie jest odbierane jako smaczne, cukier powoduje jednak spustoszenie w organizmie. Badania wskazują, że zbyt wysokie spożycie cukru przyczynia się do otyłości, stłuszczenia wątroby, wzrostu poziomów trójglicerydów, co wiąże się z chorobami serca. Zbyt duża ilość cukru w diecie może też prowadzić do pogorszenia funkcji poznawczych i powstawania nowotworów.

Jakie są korzyści odstawienia cukru?

Pozbędziesz się stanów zapalnych

Badania wskazują, że odstawienie cukru spowoduje zmniejszenie stanów zapalnych w organizmie, które sprzyja rozwojowi niektórych chorób. Ograniczy więc ryzyko wystąpienia, m.in.: Alzheimera, cukrzycy czy zapalenia stawów. Te choroby dotykają ok.125 milionów Amerykanów, w niektórych przypadkach są przyczyną śmierci.

Zmniejszysz ryzyko zachorowania na raka

Raport z 2020 r. opublikowany w American Journal of Clinical Nutrition wskazuje, że spożycie cukru może być czynnikiem ryzyka w rozwoju nowotworów, zwłaszcza raka piersi. „Spożycie cukru nie tylko zwiększa ryzyko wystąpienia raka, ale karmi istniejące już komórki nowotworowe” – mówi Allison Tallman, dietetyczka cytowana w portalu Eat This, Not That!

Zwiększysz poziom energii

Spożycie rafinowanego cukru, zwłaszcza tego, który znajduje się w przetworzonej żywności, ciasteczkach, frytkach i ciastach sprawia, że czujesz się ospały i pozbawiony energii. Jeśli więc przez miesiąc zrezygnujesz z cukru, odczujesz pozytywne zmiany i poczujesz naturalny wzrost poziomu energii – tłumaczy ekspertka.

Poprawisz trawienie

Jeśli chcesz pozbyć się wzdęć, zrezygnuj z cukru – wskazują dietetycy. Niejedzenie cukru przez miesiąc pomoże ci osiągnąć właściwy poziom bakterii jelitowych.

„Cukier i rafinowane węglowodany karmią złe bakterie w jelitach, co może prowadzić do problemów trawiennych. Może to potencjalnie powodować problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak gazy, wzdęcia, biegunka, a nawet zaparcia” – wyjaśnia dietetyczka Jenny Askew.

