Kawa wypłukuje witaminy i minerały. Jakich witamin lepiej z nią nie łączyć?

Kawa to dla wielu osób jeden z najprzyjemniejszych rytuałów w ciągu dnia. Dzięki zawartości kofeiny poprawia koncentrację i pamięć, dodaje nam energii i zachęca do działania. Ale nadmierne picie kawy może mieć negatywne skutki – podnosić poziom kortyzolu w organizmie, obciążać pracę serca i układu nerwowego, przyczyniać się do powstawania bólów głowy. Może również prowadzić do nadmiernej utraty witamin i minerałów z organizmu.

Jakie pierwiastki wypłukuje kawa?

Kawa może wypłukiwać z organizmu potas, sód, a także magnez. Często objawia się to skurczami mięśni, drżeniem powiek czy rąk. W takiej sytuacji dobrze jest ograniczyć picie kawy, zastąpić ją kawą bezkofeinową, a także dodatkowo suplementować magnez. Podobnie należy postąpić, jeśli po wypiciu kawy pojawia się przyspieszone bicie serca.

Jakich witamin nie wypłukuje kawa?

Kawa może negatywnie wpływać na witaminy rozpuszczalne w wodzie i doprowadzać do zwiększonego wydalania ich z organizmu. Nie oddziałuje negatywnie natomiast na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach takie jak: witamina A, D, E oraz K. Po zjedzeniu śniadania bogatego w białko i nienasycone kwasy tłuszczowe (np. omletu z awokado i szpinakiem, tostów czy owsianki z dodatkiem masła orzechowego) i wypiciu porannej kawy możemy zatem śmiało przyjąć witaminę D. Nie zaleca się natomiast suplementowania tych witamin, które nie rozpuszczają się w tłuszczach.

Jakich witamin nie łączyć z kawą?

Z kawą nie należy łączyć:

witaminy C – po witaminę C najczęściej sięgamy w czasie przeziębienia czy zapalenia pęcherza moczowego. Aby jednak witamina ta skutecznie wzmacniała naczynia krwionośne, uszczelniała je i poprawiała odporność, należy suplementować ją regularnie, a nie dopiero wtedy, gdy dopadnie nas choroba. Witaminy tej nie zaleca się popijać kawą, ponieważ napój ma działanie moczopędne i może doprowadzić do szybkiego wydalenia witaminy C z organizmu

witamin z grupy B – witaminy z grupy B wzmacniają funkcjonowanie układu nerwowego, wspomagają pamięć i koncentrację. Jeśli przyjmujemy kompleks witamin, nie powinniśmy jednak popijać ich kawą, bo może to doprowadzić do zwiększonego wydalania ich z organizmu

