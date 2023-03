Pij trzy filiżanki tego naparu każdego dnia. Uchroni cię przed chorobami

Czarną herbatę uwielbiała brytyjska królowa Elżbieta II. Z filiżanką earl grey rozpoczynała swój dzień – punktualnie o 7:30. Okazuje się, że czarna herbata może być elementem zdrowej diety. Potwierdzają to doniesienia naukowców.

Herbata do Polski przybyła z Francji, w XVII wieku. Na początku traktowana była jako lecznicze zioło. Jako jedna z pierwszych jej smakiem zachwycała się Maria Ludwika Gonzaga, żona Jana II Kazimierza.

Jakie herbaty lubią Polacy?

Z czasem Polska zdecydowanie stała się herbacianym narodem – pijemy kilka szklanek herbaty dziennie, około 1 kg na osobę rocznie. Najczęściej zaczynamy od niej dzień i z kubkiem herbaty go kończymy. W miłości do tego napoju wyprzedzają nas Irlandczycy, Brytyjczycy i Rosjanie. Za to my prześcignęliśmy Chińczyków – to w Chinach produkuje się najwięcej herbaty – ponad 3 mln ton w skali roku. Jednak za najlepsze uważa się te produkowane w Japonii.

Polacy coraz bardziej doceniają herbaty ziołowe, owocowe smakowe, ale herbata czarna wciąż jest jedną z naszych ulubionych.

Pij 3 filiżanki czarnej herbaty dziennie

Ostatnio najwięcej mówi się o zdrowotnych właściwościach zielonej herbaty, co spowodowało, że czarna odmiana napoju zeszła na drugi plan. Zupełnie niepotrzebnie. Dowodzą tego brytyjscy naukowcy którzy wpływ czarnej herbaty na zdrowie badali nie po raz pierwszy. Pewnie dlatego, że w Wielkiej Brytanii zwyczaj picia herbaty należy do ulubionych rytuałów. Na łamach „Annals of Internal Medicine” ukazały się wyniki badań ukazujące wpływ czarnej herbaty na organizm człowieka.

W badaniu wzięło udział prawie 500 tys. Brytyjczyków w wieku od 40 do 69 lat. Ich dane znalazły się w Biobanku, czyli bazie danych, i były tam gromadzone od 2006 do 2010 roku. Warunkiem było dostarczenie próbek krwi, moczu i śliny. Obserwacje trwały ponad 10 lat.

Większość uczestników (85 procent) zadeklarowało picie herbaty, w tym jej czarnej odmiany – aż 89 procent osób. Badani wpijali średnio od dwóch do pięciu filiżanek dziennie.

Wnioski? Gdy spożycie herbaty wzrosło do trzech filiżanek dziennie, ryzyko śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny spadło o 12 procent. Ponadto u osób pijących więcej niż 2 filiżanki herbaty dziennie, zauważono mniejsze ryzyko zgonu (o 13 procent) z powodu chorób sercowo – naczyniowych, udaru mózgu i choroby niedokrwiennej serca.

Wnioski skomentował lek. Bartosz Fiałek na swoim profilu Facebookowym.

„To badanie wskazuje, że czarna herbata pita nawet w dużych ilościach może być elementem zdrowej diety. Ponadto – ta sama grupa badawcza, co w przypadku przedstawianej powyżej analizy – uzyskała podobne wyniki w kontekście kawy, można więc napisać, że czarna herbata i kawa mogą być elementem zdrowej diety” – napisał w sieci.

Właściwości czarnej herbaty

Czarna herbata bogata jest w witaminy (m.in. C, A, K) oraz polifenole – organiczne związki chemiczne o działaniu antyoksydacyjnym (opóźnia starzenie się organizmu). Napój obniża poziom cholesterolu LDL, wspiera pracę układu naczyniowo-sercowego. Chroni przed demencją i poprawia nastrój.

Zaleca się pić od 2 do 5 szklanek czarnej herbaty dziennie. Najlepiej bez cukru.

Jak zaparzyć czarną herbatę?

Czarną herbatę powinno się parzyć w temperaturze 80 – 100 stopni. Czas parzenia nie powinien przekraczać 5 min. Można podawać ją z cytryną, wzbogacić kardamonem, cynamonem czy plastrem imbiru. W okresie jesienno-zimowym jako dodatek świetnie sprawdzi się plaster pomarańczy, goździki czy sok malinowy. Dobrym pomysłem jest też wlanie miodu do herbaty, ale nie można dodawać go do wrzątku, aby nie stracił swoich właściwości.

Dla kogo czarna herbata nie jest wskazana?

Odradza się picie czarnej herbaty osobom, które mają anemię – ten napój może hamować wchłanianie żelaza. W ograniczonej ilości powinny pić ją kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Pacjenci cierpiący na zespół jelita drażliwego również nie powinni przesadzać z ilością wypijanych filiżanek czarnej herbaty.

Czytaj też:

Czy zielona herbata może podnosić ciśnienie krwi?Czytaj też:

Herbatka patykowa na przeziębienie i osłabienie. Jak zrobić zimową herbatkę z gałązek brzozy?