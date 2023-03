Tego warzywa lepiej nie jedz na czczo. Pomidor kontra nowotwór

Czy pomidory są zdrowe i ile ich jeść?

Pomidory zawierają w sobie mnóstwo witamin – m.in. witaminę C, która wzmacnia odporność – średni pomidor dostarcza 39 mg tej witaminy.

Pomidor bogaty jest również w potas (1 sztuka zawiera 479 mg potasu), miedź, mangan, kobalt, błonnik pokarmowy (2 g), β-karoten (1088 µg).

Natomiast swój czerwony kolor pomidor zawdzięcza fitoskładnikom, w tym likopenowi, który ma właściwości przeciwutleniające.

Zaleca się jeść około 200 gramów pomidorów dziennie, czyli jeden średniej wielkości okaz.

Dlaczego warto jeść pomidory?

Poznaj powody, dla których warto sięgać po pomidory. Przede wszystkim warzywa te:



poprawiają funkcje poznawcze,

wspomagają odchudzanie,

wspierają leczenie cukrzycy,

mają właściwości przeciwnowotworowe,

pomagają przy niestrawnościach,

przeciwdziałają zaparciom,

gaszą pragnienie.

Kto nie powinien jeść pomidorów?

Spożycie pomidorów w dużej ilości nie jest wskazane osobom chorym na reumatoidalne zapalenie stawów. Również pacjenci z dną moczanową powinni zachować ostrożność. Dieta bogata w pomidory jest odradzana tym, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe oraz często mają zgagę.

Duże ilości spożytych pomidorów mogą przyczynić się do ograniczenia prawidłowego wchłaniania żelaza, dlatego powinny ich unikać osoby z anemią. Rzadko zdarza się, aby po zjedzeniu pomidora wystąpiła alergia. Jednak, jeśli do tego dojdzie, mogą wystąpić zmiany skórne (rumień, pokrzywka), obrzęk warg, świąd, nudności, biegunki i bóle brzucha.

Dlaczego nie należy jeść pomidorów na czczo?

Pomidory zawierają taninę, która podnosi poziom kwasowości w żołądku. W związku z tym pomidorów na czczo nie powinny jeść osoby mające nadwrażliwy żołądek, wrzody i refluks żołądkowo-przełykowy. Dlaczego? Jeśli tanina podrażni ściany żołądka, może spowodować jego ból, pieczenie oraz mdłości. W takiej sytuacji lepiej zjeść pomidory jako dodatek do obiadu niż składnik śniadania.

Pomidory a profilaktyka raka

Ważnym składnikiem pomidorów jest likopen, który ma silne właściwości przeciwnowotworowe. Jakiś czas temu na swoim Instagramie pisała o tym prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, powołując się na wykład doktora Wiliama Li, który zaliczył pomidory do bardzo skutecznych produktów o działaniu antynowotworowym. W swoim wystąpieniu na TEDex przytoczył badanie dr L Mucci, przeprowadzone na grupie 79 tys. mężczyzn. Wykazało ono, że panowie, którzy jedli od dwóch do trzech porcji pomidorów w tygodniu, zredukowali ryzyko raka prostaty nawet o 50 procent.

Spożywanie pomidorów chroni też przez rakiem jamy ustnej, piersi, endometrium i jelita grubego. Uwaga – najlepszym źródłem likopenu są produkty powstałe na bazie pomidorów. Czyli sos lub sok pomidorowy dostarczy organizmowi więcej antynowotworowych składników niż surowe warzywo.

Pomidor – owoc czy warzywo?

Z botanicznego punktu widzenia pomidor jest owocem – powstaje z kwiatów i zawiera nasiona. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę aspekt kulinarny, to pomidora zaklasyfikujemy do grona warzyw. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Pomidorowy konflikt kiedyś doczekał się finału w Sądzie Najwyższym. Bracia Knicks wystąpili przeciwko celnikowi, który – ich zdaniem – nakładał zbyt wysokie cła na warzywa. Tymczasem owoce można było przewozić bez uiszczenia podatku. Mężczyźni uważali, że to niesprawiedliwe. Sąd nie przyznał im racji.

Od czego zależy smak pomidora?

Pomidor jest warzywem powszechnie uprawianym w Polsce. W Europie cenią nasze pomidory – jesteśmy czwartym producentem pomidorów w Unii Europejskiej. Głównie eksportujemy je do Niemiec, na Łotwę, do Grecji, Czech, Francji i Litwy. Niemal każda osoba mająca własną działkę, uprawia na niej pomidorki, choćby te koktajlowe. Nasze pomidory mają charakterystyczny smak, bardziej kwaśny i orzeźwiający niż w klimacie cieplejszym.

Można je spożywać na wiele sposobów. Krojone w plasterki idealnie nadają się na kanapkę. Są smacznym składnikiem sałatek. Na ich bazie można ugotować jedną z bardziej lubianych przez Polaków zupę pomidorową i przyrządzić zdrowy sok.

