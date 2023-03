Pij minimum 8 szklanek wody dziennie. Unikniesz wielu poważnych chorób

Z badań zrealizowanych na zlecenie Stowarzyszenia „Woda w Domu i Biurze” wynika, że 80 procent Polaków spożywa zdecydowanie za mało wody w ciągu dnia. Mimo że ta analiza została przeprowadzona kilka lat temu, od tego czasu niewiele się zmieniło. Choć trzeba przyznać, że wypracowaliśmy sporo zdrowych nawyków – także dzięki osobom znanym ze świata show-biznesu. Np. Julianne Moore zachęca do picia wody z kilkoma kroplami chlorofilu, a Grażyna Szapołowska otwarcie mówi o tym, że pije wodę z pieprzem cayenne.

Ile wody powinniśmy pić każdego dnia?

Na jeden kilogram masy ciała, powinno się wypijać około 0,02 litra wody. Czyli w przypadku dorosłych kobiet to 2 litry wody dziennie (8 szklanek), w przypadku mężczyzn – nawet 2,5 litra (10 szklanek). Dla porównania warto wiedzieć, że w standardowej 1,5 lutrowej butelce wody mieści się 6 szklanek wody. Oczywiście, jeżeli ktoś uprawia sport, ilość wypitej wody powinna wzrosnąć – nawet do 4-5 litrów. To samo dotyczy upalnych dni, kiedy organizm musi być jeszcze bardziej nawodniony.

Warto wiedzieć, że dzienne zapotrzebowanie na wodę uzupełniają też owoce, warzywa, zupy i inne dania płynne, soki i napoje.

Dlaczego woda jest ważna?

Ciało dorosłego człowieka w około 65 procentach składa się z wody. U dzieci do drugiego roku życia woda stanowi 78 procent ciała. U seniorów – zaledwie 45 procent.

Woda jest niezbędna, aby organizm prawidłowo funkcjonował, tym bardziej, że tracimy ją w czasie oddychania, oddawania moczu i wydzielania potu. Bez wody człowiek byłby w stanie przeżyć od 6 do 7 dni, zależnie od warunków pogodowych. Warto regularnie pić wodę, aby zapobiec odwodnieniu. Utrata wody powyżej 15 procent masy ciała może prowadzić do śmierci.

Jak picie wody wpływa na zdrowie?

Naukowcy z Krajowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi w Stanach Zjednoczonych sprawdzali związek pomiędzy brakiem nawodnienia organizmu a zwłóknieniem serca. W ramach tego projektu przenalizowali wyniki 15 tys. dorosłych w wieku od 45 do 66 lat – do 25 lat wstecz. Do analizy wyznaczyli prawie 12 tys. pacjentów z niewydolnością serca. Podczas badania sprawdzali przede wszystkim poziom sodu we krwi, który wzrasta wraz ze spadkiem poziomu płynów w organizmie. Zauważyli, że u osób, u których poziom sodu był podwyższony lub w górnej granicy normy, ryzyko niewydolności serca wzrastało. Wyniki swojej pracy naukowcy opublikowali na łamach "eBioMedicine".

Co dzieje się z organizmem, gdy nie pijesz wody?

Poznaj negatywne skutki, które możesz zaobserwować u siebie, jeśli pijesz za mało wody. Należą do nich m.in.:



bóle głowy,

problemy z pamięcią,

zaburzenia koncentracji,

zaparcia,

osłabienie organizmu,

mgła mózgowa,

wysychanie błon śluzowych,

obniżenie odporności organizmu,

wysoki poziom cholesterolu,

mało jędrna skóra.

Ile wody powinni pić seniorzy?

Wraz z wiekiem człowiek coraz słabiej odczuwa pragnienie. A że w organizmie seniora jest zaledwie 45 procent wody, trzeba szczególnie zadbać o to, aby nie doszło do odwodnienia. Zwłaszcza, że z czasem zmniejsza się zdolność nerek do zagęszczania moczu.

Osoba powyżej 60 roku życia powinna wypijać od 1 do 1,5 litra wody dziennie. Seniorzy nieszczególnie lubią pić samą wodą, dlatego warto wzbogacić ją cytryną czy miętą. Woda powinna zawsze być w zasięgu wzroku starszej osoby, aby mogła ją popijać często i małymi łykami. Dobrze jest wypijać szklankę wody od razu po wstaniu z łóżka oraz szklankę wody przed snem.

Uwaga! Leków nie powinno się popijać kawą, herbatą i sokami cytrusowymi, ponieważ mogą wchodzić z nimi w interakcję. Najlepsza do popijania leków jest woda.

Ile wody powinny pić dzieci?

Dzieci o masie ciała do 10 kg potrzebują 100 ml płynów na każdy kilogram masy ciała. Dziecko ważące 10 kg powinno wypijać około 1 l płynów, a jeśli uprawia jakąś aktywność – wówczas jeszcze więcej. U dziecka 15- kilogramowego zapotrzebowanie na wodę wzrasta do 1250 ml, u dziecka 20-kilogramowego do 1,5 litra, u dziecka ważącego 30 kg – do 1700 ml płynów, natomiast u dziecka o masie 40 kg – do prawie 2 litrów.

Czytaj też:

Co daje picie wody miodowej? Poznaj trzy najważniejsze korzyściCzytaj też:

To najlepszy izotonik nie tylko dla rowerzysty! Zastąp sklepowy napój izotoniczny domowym