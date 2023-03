Mniej znana superżywność. Sprawdź, czy masz ją w swojej kuchni

Termin superżywność (ang. superfood) obejmuje wiele, również mniej oczywistych, produktów. Oto pięć mniej znanych artykułów spożywczych, które zasługują na miano „superjedzenia”. Sprawdź, czy masz je u siebie w kuchni.

1. Kłębian kątowaty (jicama)

Kłębian kątowaty to roślina zaliczana do rodziny bobowatych. Rośnie głównie w krajach Ameryki Środkowej. Wyglądem przypomina nieco ziemniaka lub rzepę. Ma lekko słodki smak. Jest niskokaloryczna (150 gramów dostarcza około 50 kalorii). Zawiera duże ilości witaminy C oraz błonnika. Wspomaga układ immunologiczny i pokarmowy. Zjedzenie nawet niewielkiej ilości warzywa zapewnia uczucie sytości na długo. Jak przygotowywać jicamę? Należy obrać ją ze skórki i ugotować do miękkości. Świetnie sprawdza się jako dodatek do sałatek.

2. Kumut

Kumut to „kuzyn” pszenicy durum, który uchodził niegdyś za pokarm faraonów. To doskonała alternatywa dla brązowego ryżu. Jest cennym źródłem witaminy E i „zdrowych” kwasów tłuszczowych. Zawiera więcej białka niż „tradycyjna” pszenica. Wspomaga organizm w walce z wolnymi rodnikami. Spowalnia procesy starzenia i zmniejsza stres oksydacyjny. Jak przyrządzić kumut? Wystarczy gotować go w wodzie przez około godzinę (do miękkości). Świetnie smakuje podany z warzywami, sokiem z cytryny i sosem sojowym. Możesz go również dodać do chleba lub innego pieczywa.

3. Kiełki słonecznika

Kiełki słonecznika mają niewiele kalorii, ale zawierają dużo cennych dla zdrowia składników odżywczych. Są źródłem błonnika, białka roślinnego, cynku, potasu oraz witamin z grupy B i D. Poprawiają pracę układu nerwowego i niwelują stany zapalne w organizmie. Mają lekko orzechowy posmak. Możesz je wykorzystać jako dodatek do kanapek lub sałatek.

4. Nori

Nori to jadalne wodorosty niezwykle popularne w kuchni azjatyckiej. Dużej ilości błonnika i białka, a także lignany. Te związki chemiczne są uznawane za jedne z najsilniejszych antyutleniaczy. Trwają badania nad ich rolą w profilaktyce chorób nowotworowych, a także zwalczaniu już istniejących zmian, na przykład guzów. Jak możesz je wykorzystać w swojej kuchni? Sproszkowane nori to świetna alternatywa tradycyjnej soli i innych przypraw.

5. Topinambur

Topinabur to roślina spokrewniona ze słonecznikiem zwyczajnym. Znany jest również pod nazwami: słonecznik bulwiasty, karczoch jerozolimski lub gruszka ziemna. Bulwy topinamburu zawierają fruktooligosacharydy – związki odpowiedzialne za wzrost flory bakteryjnej w jelicie. Wspomagają reakcje immunologiczne organizmu. Łagodzą procesy zapalne i ułatwiają przyswajanie witamin oraz innych mikroelementów z pokarmu. Najlepiej smakuje ugotowany lub upieczony. Pokrojony, upieczony i przyprawiony topinambur z powodzeniem może zastąpić tradycyjne frytki.

