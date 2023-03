To warzywo pomoże schudnąć i obniżyć ciśnienie. Jest też jedna pułapka związana z jedzeniem papryki

Papryka to dosłownie – bomba witamin i innych, cennych dla zdrowia składników. Jaki ma wpływ na zdrowie jedzenie papryki?

Tajna broń zawarta w papryce: likopen i witamina C

Papryka zawiera naturalny pigment zwany likopenem, który można również znaleźć w arbuzie czy pomidorach. Spośród wszystkich kolorów papryki, to czerwona odmiana jest najbogatsza w likopen. Jakie znaczenie dla zdrowia ma ten naturalny związek roślinny?

Według raportu opublikowanego w Nutrients, likopen jest jednym z kilku różnych barwników roślinnych, które potencjalnie pomagają zwalczać wolne rodniki w organizmie. To oznacza, że jedzenie papryki może pomóc zmniejszyć ryzyko problemów sercowo-naczyniowych. Ale to nie wszystko. Papryka pomaga regulować ciśnienie krwi, obniża poziom cholesterolu i wspiera odchudzanie. Spośród wielu cennych witamin, które zawiera papryka, warto wymienić witaminę C. Jedna papryka ma więcej witaminy C, niż pomarańcza! A sama witamina oprócz budowania odporności, ma też pozytywny wpływ na ciśnienie krwi, wspomaga także funkcje poznawcze w miarę starzenia się.

Jak często jeść paprykę?

Paprykę można jeść codziennie. Warto dodawać ją do potraw w różnej postaci: surowej i poddanej obróbce termicznej (pieczona papryka smakuje wyśmienicie!). Według zaleceń dietetycznych, każdego dnia powinniśmy jeść 5 porcji warzyw i owoców (z przewagą warzyw). To przekłada się mniej więcej na 400-500 g warzyw i owoców każdego dnia.

Ciemna strona papryki – na to uważaj

Papryka oprócz swoich zdrowotnych zalet, ma też ciemną stronę. Co roku trafia do rankingu „Brudnej dwunastki”, czyli warzyw i owoców najbardziej zanieczyszczonych pestycydami. Jeśli tylko masz możliwość, wykorzystuj paprykę z upraw ekologicznych. Jeśli kupujesz paprykę z innego źródła, koniecznie dobrze umyj warzywo przed jedzeniem i dalszą obróbką.

