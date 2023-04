Dziwny zapach moczu po zjedzeniu szparagów. O czym to świadczy?

Chociaż najczęściej nie przywiązujemy zbytniej wagi do zapachu i koloru moczu, to zdarzają się sytuacje, że po wizycie w toalecie możemy czuć się zaniepokojeni. Warto wtedy zastanowić się, czy powodem nie jest zmiana w diecie, czy spożycie jakiegoś konkretnego produktu. Jednym z nich są szparagi, na które w kwietniu rozpoczyna się sezon.

Dlaczego po szparagach zmienia się zapach moczu?

Część osób po zjedzeniu szparagów, skarży się, że ich mocz zaczyna pachnieć potem lub siarką. Badania wskazują, że zmiany wyczuwa jedynie ok. 1-20 proc. populacji, prawdopodobnie dlatego, że te osoby mają bardziej niż inne wrażliwy zmysł zapachu. Okazuje się, że wpływ na zmianę zapachu mają zawarte w szparagach znaczne ilości związków siarkowych.

Zapach moczu po spożyciu warzyw bogatych w związki siarkowe ma związek z naturalnym metabolizmem, nie powinien być więc powodem do niepokoju ani powodem do tego, żeby rezygnować z ich jedzenia. Szparagi mają bowiem nie tylko walory smakowe, ale też zawierają cenne dla organizmu składniki odżywcze: w tym: regulujący pracę jelit błonnik, witaminę C wpierającą odporność, witaminę E, która jest silnym antyoksydantem oraz potas regulujący gospodarkę wodną organizmu.

Po jakich jeszcze warzywach zapach moczu może się zmienić?

Do tej grupy należą nie tylko szparagi, ale także, m.in.:

brokuł,



kalafior,



brukselka,



kapusta,



brukiew,



rzepa,



por,



cebula,



czosnek,



jarmuż,



rzodkiewka,



rzeżucha i kiełki wyżej wymienionych warzyw.

Zapach moczu może ulec zmianie także po spożyciu niektórych przypraw (np. curry).

Zapach i kolor moczu zmieniają niektóre suplementy diety

Zmianę zapachu i koloru moczu mogą też zaobserwować osoby przyjmujące suplementy diety, które zawierają np. naturalne ekstrakty, zioła i witaminy, np. witaminę B12. Witamina ta zmienia kolor moczu na intensywnie żółty i sprawia, że jego zapach staje się bardzo charakterystyczny.

Zapach i kolor moczu zależy też od stopnia nawodnienia organizmu

U osób, które piją zbyt mało wody, mocz pachnie bardziej intensywnie. Jest to spowodowane wysokim poziomem amoniaku. Prawidłowe nawodnienie organizmu sprawia, że amoniak zawarty w moczu rozcieńcza się, co niweluje jego intensywny zapach.

Kiedy zmiana zapachu moczu powinna zaniepokoić?

Nietypowy zapach moczu określany jako „słodkawy” czy owocowy może świadczyć o cukrzycy lub stanie przedcukrzycowym. W ten sposób nasz organizm pozbywa się nadmiaru cukru we krwi, wydalając go z moczem. Jeśli więc zaobserwujesz taki objaw u siebie, skonsultuj się z lekarzem, który zleci odpowiednie badania.

