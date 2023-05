Truskawki polskie czy zagraniczne? Ekspertka tłumaczy, jak je odróżnić i które są zdrowsze

Pierwsze polskie truskawki pojawiły się już w kwietniu. To truskawki szklarniowe, z tak zwanej "uprawy parapetowej", gdzie rośliny nie mają kontaktu z podłożem. Sezon na truskawki z gruntu, dopiero rusza i z każdym dniem te rodzime, będą wypierać te importowane. Jak odróżnić jedne od drugich?

Nie tylko cena wyróżnia polskie truskawki

Na pytanie – jak odróżnić polskie truskawki od zagranicznych – można odpowiedzieć krótko: po cenie. Za te polskie trzeba zapłacić więcej. Ale to nie jest jedyny wyróżnik. Mgr Justyna Kowalska-Bąbik, dietetyk Centrum Dietetycznego Online NCEŻ (Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej), radzi zwrócić uwagę na wygląd owoców.

– W Polsce zbierane w sezonie truskawki są w pełni wybarwione, dojrzałe i tego samego dnia trafiają do handlu. Owoce importowane często musiały zostać zebrane jeszcze niedojrzałe, stąd charakterystyczny bledszy kolor przy szypułce. Zwykle truskawki zagranicznie nie mają również tak wyraźnego zapachu i smaku jak te pochodzące z Polski, są więc zwyczajnie mniej atrakcyjne – wylicza ekspertka w rozmowie z „Wprost”.

Czy polskie truskawki mają więcej witamin?

Jak dodaje Justyna Kowalska-Bąbik, wartość odżywcza owoców, zarówno polskich jak i zagranicznych, może być zmienna i zależy od wielu czynników, m.in.: stopnia dojrzałości, gatunku truskawek, czy metod uprawy. Jak podkreśla, truskawki to prawdzie bogactwo składników odżywczych.

– Stanowią doskonałe źródło witaminy C – 100 gramów dojrzałych owoców dostarcza aż 70 miligramów witaminy C, czyli więcej niż cytrusy. Truskawki zawierają również witaminy z grupy B – B1, B2, B6 oraz PP, witaminę A, żelazo, wapń, czy fosfor. Te owoce to też źródło błonnika pokarmowego oraz wielu aktywnych biologicznie substancji np. z grupy polifenoli. Warto wybierać truskawki produkcji krajowej, ponieważ lokalne owoce przechodzą znacznie krótszą drogę z pola na talerz, dzięki czemu np. straty witamin w trakcie transportu będą mniejsze – tłumaczy dietetyczka i przypomina, że wybór pomiędzy truskawkami z Polski a truskawkami zagranicznymi, to coś więcej. – Wybór produktów lokalnych to wiele innych korzyści dla naszej planety m.in. zmniejszenie śladu węglowego, ale też wsparcie polskich producentów – podsumowuje Justyna Kowalska-Bąbik.

