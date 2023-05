Dziecko kaszle w nocy? Pół godziny przed snem podaj mu łyżeczkę miodu

O tym, że miód jest skuteczny w leczeniu przeziębienia zarówno u dzieci, jak i dorosłych, wiadomo od dawna. Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała miód za cenny środek pomocny w leczeniu kaszlu. Ze względu na zawartość enzymów, przeciwutleniaczy i flawonoidów działa on przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie oraz przeciwzapalnie (zawiera inhubinę). Z uwagi na bogactwo potasu i acetylochiny wzmacnia także pracę serca. Zawiera też inne ważne dla organizmu mikroelementy, jak magnez, fosfor, żelazo, wapń i witaminy wspierające układ nerwowy i odpornościowy: A, B (w tym B1, B2, B6) i C.

W jaki sposób miód łagodzi objawy kaszlu?

W bazie „National Library of Medicine” dostępny jest artykuł z „Pediatrics Report” autorstwa Naveed Ahmed, Alastair Sutcliffe i Claire Tipper. Naukowcy twierdzą, że spożywanie miodu powoduje odruchowe ślinienie się i nawilżenie dróg oddechowych, co działa kojąco na gardło i krtań, zmniejszając tym samym kaszel, zwłaszcza nocny.

Nie brakuje na to też innych dowodów naukowych. W 2017 roku przeprowadzono badania, których celem było porównanie co jest bardziej skuteczne na nocny kaszel i jakość snu u pacjentów pediatrycznych – czy miód czy syropy zawierające difenhydraminę. Przez dwa tygodnie badacze obserwowali dzieci mające powyżej 12 miesięcy. 87 pacjentów zmagających się z nocnym kaszlem podzielono na grypy. Jednym dzieciom podawano miód, innym lek. Lepszą skutecznością wykazał się miód – pod warunkiem, że był zastosowany w 3 pierwszych dniach wystąpienia kaszlu. Optymalna porcja to jedna lub półtorej łyżeczki. Uwaga: miód może być podawany wyłącznie dzieciom, które ukończyły 1 rok życia.

Miód jako alternatywa dla antybiotyków

Ciekawe badanie przeprowadzono w Izraelu, na grupie pacjentów w wieku od 1 do 5 lat. Dzieci zostały podzielone losowo na cztery grupy – każdej z nich przed snem podawano różne rodzaje miodu. Jedna z grup otrzymywała substancję obojętną, którą był syrop z daktyli. Zadaniem rodziców było ocenienie wg 7-punktowej skali, na ile kaszel ich dziecka jest silny i uciążliwy, jak często występuje i jak bardzo zaburza sen malucha. Okazało się, że kaszel był zdecydowanie łagodniejszy u tych dzieci, które otrzymywały miód, a nie syrop z daktyli. A i jakość snu była zdecydowanie lepsza u pacjentów karmionych miodem.

Również naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie po przeanalizowaniu kilkunastu badań doszli do wniosku, że miód jest skuteczny w łagodzeniu kaszlu i jednocześnie stanowi powszechnie dostępną i tanią alternatywę dla antybiotyków. Z badań wynika, że z napadowym kaszlem najlepiej radzi sobie miód gryczany. Podobne do niego właściwości mają miody eukaliptusowe, malinowe i ze spadzi iglastej.

Lepszy sen po miodzie? To fakt!

Do ciekawych wniosków doszedł dr Ron Fessenden, autor książki „The New Honey Revolution”. Opisał w niej prozdrowotne właściwości miodu, w tym jego wpływ na poprawę jakości snu u dorosłego człowieka. Dzieje się tak, ponieważ miód zawiera idealny stosunek fruktozy do glukozy. Spożywanie jego przed snem uzupełnia zapasy glikogenu w wątrobie i umożliwia przetrwanie nocy, zanim mózg wyśle sygnał o konieczności uzupełnienia źródła energii.

Ponadto miód przyczynia się do uwalniania melatoniny, hormonu, który odpowiada za dobrą jakość naszego snu. Spożycie miodu wywołuje niewielki wzrost poziomu insuliny, a insulina z kolei stymuluje uwalnianie tryptofanu. Tryptofan ulega przekształceniu w serotoninę, a ta następnie w melatoninę. Aby lepiej spać, wystarczy wieczorem zjeść łyżeczkę miodu.

W jakiej postaci podać miód, gdy dziecko kaszle?

Jak wykazały badania, aby złagodzić kaszel 30 minut przed snem najlepiej podać dziecku jedną lub półtorej łyżeczki miodu. Jeśli w takiej formie jest on za słodki, można również rozpuścić go w wodzie lub mleku. Nie zaleca się podawania miodu z gorącą herbatą, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury (wyższej niż 40 stopni) straci on swoje cenne właściwości.

Kto nie powinien jeść miodu?

Miód nie powinien być podawany dzieciom poniżej 1 roku życia ze względu na ryzyko zatrucia jadem kiełbasianym. Poza tym miód może zawierać bakterię Clostridium botulinum, która jest bardzo niebezpieczna dla niemowląt. Miód mogą spożywać dorośli. Choć nie ma dowodów naukowych na to, że złagodzi on kaszel w tej grupie wiekowej, to można przypuszczać, że dzieje się podobnie jak u dzieci.

Ostrożni w spożywaniu miodu powinni być alergicy i cukrzycy – może on wpłynąć na poziom cukru we krwi. Natomiast osoby, które się odchudzają powinny wziąć pod uwagę, że jedna łyżka stołowa miodu zawiera 64 kcal.

