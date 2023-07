Turbot – skąd pochodzi ta ryba, jak smakuje, wartości odżywcze

Chodź jedzenie ryb jest zdrowe, to nie wszystkie ryby powinny często gościć na naszych talerzach. Dotyczy to m.in. ryb hodowlanych, które pochodzą z przerybionych zbiorników, co odbija się na ich stanie zdrowia, smaku oraz wartościach odżywczych. Dietetycy zalecają całkowitą rezygnację z ryb, które pochodzą z azjatyckich hodowli, takich jak np. panga i tilapia. Ryby te nie poprawią naszego zdrowia, a jedynie mogą przyczynić się do jego pogorszenia. Do zdrowych ryb zalicza się natomiast turbot. To zdrowa, niskokaloryczna, średniotłusta ryba, której mięso zachwyca delikatnością oraz wyjątkową soczystością.

Turbot (Scophthalmus maximus), nazywany też skarpem, to ryba z rodziny skarpiowatych. Możemy ją poznać po charakterystycznym wyglądzie. Turbot to ryba flądrokształtna – ma silnie spłaszczone ciało i niemal kołowy kształt. Jego oczy znajdują się po jednej stronie ciała.

W naturalnym środowisku trudno jest wypatrzyć turbota – to ryba przydenna (żyje blisko dna), która ze względu na maskujące ubarwienie, doskonale wtapia się w tło. Turboty wybierają wody stosunkowo płytkie (nie głębsze niż 100 m), dlatego często występują w strefie przybrzeżnej. Preferują piaszczyste i gliniaste podłoża, jednak w smaku ich mięsa nie wyczujemy posmaku mułu, który jest charakterystycznego dla niektórych ryb przydennych. Skarpy są drapieżnikami – w ich codziennym menu znajdują się głównie małe ryby, choć polują też na bezkręgowce.

Ze względu na delikatny smak i soczyste mięso turbot to jedna z bardziej cenionych ryb. Choć wyglądem turbot przypomina flądrę, to jego mięso jest znacznie smaczniejsze. Turbot często serwowany jest na eleganckich przyjęciach i w słynących z doskonałego jedzenia restauracjach. Coraz częściej można kupić tę rybę w dobrze zaopatrzonych supermarketach.

Skąd pochodzi turbot?

Turbot to ryba morska. Naturalnie występuje w Oceanie Atlantyckim, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym oraz w Morzu Bałtyckim. Nie zawsze jednak dostępne w sklepach turboty to ryby poławiane w swoim naturalnym środowisku – mogą również pochodzić z hodowli.

Choć turbot to jedna z ryb, które występują w Morzu Bałtyckim, to rzadko mamy okazję rozkoszować się jego smakiem. Turboty mogą mieć ponad metr długości, ale w Bałtyku dorastają do kilkudziesięciu centymetrów. Każdy smakosz ryb i owoców morza powinien skosztować szlachetnego mięsa turbota, którego delikatny smak doceniają szefowie kuchni i smakosze ryb.

Jak smakuje turbot?

Mięso turbota jest jędrne, zwarte i bardzo soczyste. Oczywiście, wiele zależy od tego, jak zostanie przygotowany, bo np. zbyt długo smażony lub grillowany, nie zachwyci smakiem – nie będzie soczysty, ale twardy i nadmiernie zbity.

Turbot to ryba średniotłusta, która ma wysokie wartości odżywcze. Smak turbota doskonale komponuje się ze wszelkimi owocami morza, co sprawia, że bywa serwowany w ich towarzystwie. Co ważne – turbot to ryba niskokaloryczna, dlatego polecany jest dla osób, które są na diecie. Lekkostrawny, soczysty i delikatny turbot zachwyci każdego, nawet osoby, które nie przepadają za rybami.

Jakie wartości odżywcze ma turbot?

Warto wiedzieć, że 100 g turbota to tylko 95 kcal. Ryba ta jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, magnezu oraz selenu, który ma działanie przeciwzapalne (selen polecany jest np. przy zapaleniu stawów), kwasów Omega-3 i Omega-6, a także witamin: A, E, D, C i B12.

Ze względu na wysokie wartości odżywcze turbot stanowi świetne uzupełnienie diety. Warto jeść ryby jak najczęściej, bo dzięki m.in. wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych NNKT wspierają ogólne zdrowie oraz chronią przed rozwojem chorób serca i układu krążenia.

Jak przygotować turbota?

Mięso turbota to doskonały wybór, jeżeli chcemy przygotować zdrowy, smaczny i sycący posiłek. Możemy zdecydować się na podanie turbota z owocami morza – jego smak idealnie dopełnią wyraziste przegrzebki, małże lub krewetki bądź przygotować tę rybę zgodnie z tradycjami kuchni polskiej np. z ziemniakami z wody oraz surówką z kiszonej kapusty.

Pomysłów na przygotowanie turbota jest wiele – rybę tę możemy dusić, smażyć, grillować, a także przygotować na parze. Elementy pozostałe po filetowaniu ryby – kręgosłup, głowa, płetwy – mogą posłużyć do przygotowania aromatycznej zupy rybnej lub esencjonalnego wywaru rybnego. W niektórych rejonach Polski na wywarze rybnym gotuje się np. zupę z suszonych grzybów.

Jeżeli lubimy tradycyjną kuchnię, to możemy turbota usmażyć. Tę i inne ryby najlepiej smażyć na klarowanym maśle. Turbot to ryba delikatna, która nie potrzebuje wielu przypraw. Sól, pieprz, sok z cytryny oraz zioła np. odrobina tymianku w zupełności wystarczą, aby cieszyć się wyjątkowym smakiem przygotowanego posiłku.

Turbota smaży się po kilka minut z każdej strony, ostrożnie przewracając. Jeżeli chcemy przygotować dietetyczny posiłek, to możemy turbota ugotować na parze. Jego mięso doskonale smakuje niezależnie od sposobu obróbki. Aby wzbogacić posiłek dodatkową porcją cennych witamin i minerałów, można przygotować zdrowe surówki np. z marchewki, kiszonej kapusty lub selera. Ryby świetnie komponują się również ze smakiem ogórka kiszonego.

Jeżeli chcemy przygotować posiłek dla małego dziecka, to możemy turbota zmielić i zrobić z niego duszone lub gotowane na parze pulpeciki np. z sosem koperkowym.

