Daktyle – pochodzenie, wartości odżywcze i właściwości zdrowotne

Owoce to ważny składnik zdrowej diety. Suszone i świeże daktyle nie goszczą jednak zbyt często w naszej diecie, a szkoda, bo mają cenne wartości odżywcze i wyjątkowe właściwości prozdrowotne. Warto wiedzieć, że daktyle to nie tylko słodka przekąska. Służą także do produkcji mąki oraz syropu daktylowego.

Owoce daktylowca mogą wesprzeć nasz organizm w walce z różnymi chorobami oraz stanowić element zdrowej diety, która m.in. zapobiega rozwojowi schorzeń cywilizacyjnych. Nie są jednak dla każdego. Ze spożywania daktyli muszą zrezygnować osoby chorujące na cukrzycę, a także m.in. nieżyt żołądka.

Skąd pochodzą daktyle i z czego słyną?

Daktyle to owoce palm daktylowych, które rosną m.in. w Afryce, Azji i na południu Stanów Zjednoczonych. To drzewa owocowe, których historia sięga czasów prehistorycznych. Słyną z wyjątkowych właściwości prozdrowotnych. Często polecane są jako zamiennik słodkich przekąsek – doskonale zaspokajają ochotę na „coś słodkiego”, dostarczając przy okazji do naszego organizmu porcję cennych składników odżywczych. W przeciwieństwie do słodyczy, nie są źródłem np. szkodliwych tłuszczów, jednak nie należy spożywać ich w nadmiarze, ponieważ są kaloryczne.

Daktyle bywają nazywane „chlebem życia”, a palma daktylowa nazywana jest „drzewem życia”. Są polecane m.in. przez specjalistów od spraw żywienia dla osób, które narażają swój organizm na intensywny wysiłek, mają problemy trawienne oraz znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Niestety, daktyle mają wysoki indeks glikemiczny, co sprawia, że nie powinny ich jeść osoby, które chorują na cukrzycę.

Czy warto jeść suszone owoce? Dlaczego warto jeść daktyle?

Po pierwsze i najważniejsze – daktyle zawierają składniki odżywcze, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Stanowią cenne źródło witamin i minerałów, błonnika pokarmowego (świeże owoce zawierają nieco mniej błonnika pokarmowego niż owoce suszone), a także naturalnych przeciwutleniaczy. W daktylach występują również salicylany, które mają właściwości przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Dlatego owoce te nie powinny być spożywane przez osoby, u których występowały objawy nadwrażliwości lub alergii po zastosowaniu np. kwasu acetylosalicylowego.

Na rynku dostępne są daktyle suszone i daktyle świeże różnych odmian. Szczególnie cenione są m.in. daktyle odmiany Deglet Noor oraz daktyle odmiany Medjool.

Choć daktyle mają wyjątkowe właściwości zdrowotne, to należy pamiętać, że są też bardzo kaloryczne. Dlatego powinny być spożywane w niewielkich ilościach, stanowiąc np. dodatek do porannej owsianki – kilka sztuk daktyli w zupełności wystarczy, aby wykorzystać ich właściwości zdrowotne.

Co ważne – zarówno suszone daktyle, jak i świeże, są bogate w błonnik pokarmowy, co sprawia, że po zjedzeniu większej ilości tych owoców możemy mieć biegunkę. Dzieje się tak, ponieważ daktyle wpływają na perystaltykę jelit, usprawniając ich pracę oraz regulując metabolizm. Co ciekawe, nie każdy zachwyca się słodkim smakiem daktyli, bo jest on dość specyficzny. Osoby, które nie przepadają za daktylami, powinny spróbować syropu z daktyli (tzw. miód daktylowy), który polecany jest jako zamiennik cukru.

Jakie wartości odżywcze mają świeże i suszone daktyle?

Daktyle świeże oraz suszone owoce daktylowca dostarczają do naszego organizmu m.in.:

witaminę A,

witaminę C,

witaminy z grupy B,

witaminę E,

witaminę K,

magnez,

cynk,

żelazo,

wapń,

potas.

100 g daktyli to jednak blisko 300 kcal. Co więcej, świeże i suszone daktyle mają wysoki indeks glikemiczny (szybko podnoszą poziom cukru we krwi) – choć są dobrym źródłem energii np. po treningu, to spożycie daktyli nie powinno przekraczać kilku sztuk dziennie. Oprócz witamin i minerałów świeże i suszone daktyle zawierają również związki, które redukują wolne rodniki tlenowe.

Wysokie wartości odżywcze daktyli sprawiają, że doskonale uzupełniają różne potrawy np. zupy mleczne, sałatki, dania jarskie np. kasze z warzywami, potrawy na słodko na bazie twarożku, a także domowe wypieki – można dodać daktyle np. do owsianych ciastek czy batoników musli.

Właściwości zdrowotne daktyli

Daktyle wykazują m.in. właściwości alkalizujące – zobojętniają pH soku żołądkowego, dlatego polecane są dla osób cierpiących na nadkwasotę. Regularnie spożywane pomagają utrzymać odpowiednie ciśnienie krwi, dlatego polecane są dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Regulują rytm wypróżnień, pomagają pozbyć się uciążliwych zaparć, a także w pozytywny sposób wpływają na układ nerwowy. Warto sięgać po świeże i suszone daktyle, gdy dokuczają nam objawy stresu i wyczerpania psychicznego, a także cierpimy z powodu kurczów łydek. Ponadto suszone daktyle polecane są w zespole jelita drażliwego jako sposób na łagodzenie objawów IBS. Daktyle pomagają również obniżyć poziom cholesterolu, zapobiegając jego odkładaniu w ściankach naczyń krwionośnych i ułatwiają zasypianie.

Aby w pełni wykorzystać zdrowotne właściwości daktyli, trzeba pamiętać, że podnoszą one poziom cukru we krwi i zawierają cukry proste, których nadmiar prowadzi do nadwagi.

