Co zrobić, żeby bakłażan nie był gorzki? Wystarczy prosta sztuczka z solą

Bakłażany królują w kuchni śródziemnomorskiej i nic dziwnego. To smaczne i niezwykle wszechstronne warzywa. Nie jemy ich na surowo, ale po obróbce termicznej – wykorzystujemy wówczas całe warzywo, razem ze skórką, która jest bogata m.in. w przeciwutleniacze, cenny błonnik, potas i magnez. Bakłażan to idealne warzywo dla osób, które chcą zredukować masę ciała: 100 g bakłażana to tylko 35 kalorii.

Co zrobić, żeby bakłażan nie był gorzki?

Ze względu na obecność solaniny, bakłażany mają w sobie charakterystyczną goryczkę. To także z powodu solaniny (która w nadmiarze może wywołać zatrucie pokarmowe) nie należy jeść surowych bakłażanów, a zawsze poddać je obróbce termicznej. Przygotowując bakłażany, zawsze warto zastosować jeden prosty trik, który pomoże pozbyć się goryczki, w przeciwnym razie potrawa z bakłażanami może być wręcz niezjadliwa.

Pokrojone bakłażany (niezależnie od tego, czy kroisz je w kostkę, plastry, czy może szykujesz do faszerowania) trzeba natrzeć solą i zostawić na ok. 15 minut. W tym czasie powinny lekko puścić sok. Potem wystarczy bakłażany opłukać i osuszyć na ręczniku papierowym. Tak przygotowane można już dalej dowolnie wykorzystywać.

Jak wykorzystać bakłażana w kuchni?

Bakłażan może być podstawą wielu pysznych i zdrowych potraw. Jedną z popularniejszych wersji jest bakłażan faszerowany (najczęściej mięsem i zapiekany z serem) – wystarczy rozkroić warzywo na pół, wydrążyć na kształt łódeczek (miąższ wykorzystać do farszu), nadziać i zapiekać.

Bakłażana można dodawać do warzywnych gulaszy, leczo, ale też wszelkich zapiekanek. Doskonałą opcją jest ugrillowanie plastrów bakłażana – w takiej wersji można zajadać się nim zarówno na ciepło, jak i na zimno (jako dodatek do kanapek, sałatek, koreczków itp). Pieczone lub grillowane bakłażany można także zmiksować z ulubionymi dodatkami i przyprawami na pyszną pastę.

Czytaj też:

Jedz taką sałatkę na mocne kości. Sekretem jest dodatek odpowiedniego seraCzytaj też:

Powstał ranking najlepszych zapiekanek świata. Na liście jedno danie z Polski