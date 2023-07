Jak zrobić sernik, który nie opada? Radzi blogerka kulinarna

30 lipca przypada dzień sernika. Z tej okazji warto sięgnąć po jeden ze sprawdzonych przepisów i skorzystać z rad ekspertki, która zdradza, co zrobić, by sernik nie opadł.

Nie tylko Polacy uwielbiają sernik, to deser ceniony na całym świecie. Najbardziej znane rodzaje serników to: baskijski i wiedeński. Na popularności zyskuje też sernik wegański, a grono swoich wielbicieli ma też sernik na zimno. Głównym składnikiem tych wszystkich ciast jest twaróg. Jest to produkt zalecany w diecie, gdyż jest dobrym źródłem białka oraz innych cennych dla organizmu składników mineralnych i witamin, m.in. wapnia, witamin z grupy B oraz cynku. Oprócz twarogu, do upieczenia klasycznego sernika potrzebne są: jajka, cukier i mąka. Żeby ciasto zachwycało smakiem, powinny być dobrej jakości. Blogerka i cukierniczka Marlena Skrodzka wskazuje, jaki ser najlepiej nadaje się do wypieków.

Najlepszy do sernika jest tłusty twaróg, który zmielony co najmniej dwa razy pomoże nam w osiągnięciu cukierniczego sukcesu. W trakcie przygotowywania masy wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego te przechowywane w lodówce należy z niej wyjąć co najmniej dwie godziny przed rozpoczęciem pieczenia.

Co zrobić, żeby sernik nie opadł?

Wiele osób piekąc sernik, zastanawia się, co zrobić, żeby ciasto nie opadło po wyjęciu z piekarnika. W tym przypadku istotne jest czy dodajemy pianę z jajek do sernika, czy całe jajka. Ważna jest również temperatura pieczenia ciasta. Ekspertka radzi:

Serniki, do których dodaje się ubite białka, mają tendencję do opadania. Aby temu zapobiec, do serników można dodawać całe jaja i pamiętać o tym, by nie przedłużać miksowania. Ciasto powinno się wstawiać do mocno nagrzanego piekarnika (optymalna temperatura to 180-190 stopni Celsjusza). Należy pozwolić ostygnąć mu w piekarniku przy lekko uchylonych drzwiczkach (ok. 30 minut), wtedy jest prawie pewne, że sernik zachowa swój kształt i nie opadnie.

Sekrety przygotowania popularnych serników

Sernik Baskijski

To hiszpański sernik z San Sebastian, którego smak wzbudza zachwyt na całym świecie. Jest pyszny i kremowy w smaku. Po wyjęciu z piekarnika zazwyczaj pęka i opada, ale nie wpływa to na walory smakowe. W zależności od czasu pieczenia może mieć różny odcień. Upieczenie tego rodzaju sernika nie wymaga dużych umiejętności. Jest łatwy w wykonaniu i bezpieczny do przygotowania na okazję. Zawsze się udaje i ciężko go zepsuć.

Sekret udanego sernika baskijskiego tkwi w sposobie pieczenia tego ciasta. Należy piec go krótko, w bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki temu zyskuje brązową skórkę, niezwykłą teksturę kremowej, lekkiej chmurki i niepowtarzalny smak – mówi cukierniczka.

Sernik Wiedeński

Ten rodzaj sernika jest z kolei idealną propozycją dla fanów czekolady. Wyróżnia się gładką polewą, tworzącą taflę na wierzchu ciasta. Zazwyczaj pomija się w nim spód, za to dodaje bakalie, skórkę pomarańczową, czy wanilię. Po upieczeniu jest wysoki, pięknie się prezentuje.

Puszystość i delikatność sernika wiedeńskiego gwarantuje ubicie białek. Nie pomijaj tej czynności, przygotowując masę – mówi ekspertka.

Sernik wegański

To propozycja dla osób na dietach wegańskich, ale też dla tych, którzy lubią nowe smaki. Najczęściej przygotowuje się go na bazie tofu lub kaszy jaglanej. Do zrobienia ciasta można również wykorzystać takie składniki jak: orzechy nerkowca, kaszę mannę czy nawet rośliny strączkowe.

Wilgotność wegańskiego sernika tkwi w sposobie jego pieczenia. Dobrym pomysłem jest postawienie naczynia z gorącą wodą na dnie piekarnika. Dzięki ulatniającej się parze wodnej ciasto będzie dużo smaczniejsze – radzi ekspertka.

Sernik na zimno

Jest idealny na gorące letnie dni. Przy wykorzystaniu swoich ulubionych owoców sezonowych, możemy stworzyć doskonałą kompozycję smaków. Ten rodzaj sernika przykrywa na górze warstwa galaretki. Powstaje w mgnieniu oka, nie wymaga pieczenia, jest łatwy w przygotowaniu. Masę serową przygotowuje się z serków homogenizowanych.

Kluczem do sukcesu sernika na zimno jest dodanie odpowiedniej ilości żelatyny. Należy zwrócić uwagę, aby jej ilość wynosiła 10-15 gramów na 1 kg masy twarogowej, co pozwoli uzyskać idealną konsystencję deseru – zdradza blogerka.

Przepis: Sernik na zimno z 2 składników Łatwy do zrobienia deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 20 Składniki Składniki na masę serową:

800 g serka homogenizowanego waniliowego - 4 x 200 g kubełek

2galaretki cytrynowe lub przezroczyste

400 ml wrzątku

Składniki do przygotowania galaretki na wierzch sernika

350 ml wrzątku

1 galaretka truskawkowa

350 ml wrzątku

opcjonalnie: 500 g owoców np. truskawki, banany, borówki Sposób przygotowania Przygotuj galaretkęZagotuj 400 ml wody i wsyp do niej dwa opakowania galaretki przezroczystej o smaku winogron lub cytryny i wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia żelatyny. Odstaw do przestudzenia. Wymieszaj serki z galaretkąPrzełóż serki waniliowe homogenizowane do dużej miski. Do serków waniliowych wlej przestudzoną galaretkę. Powinna być gorąca, ale nie powinna jeszcze zacząć tężeć. Wymieszaj delikatnie całość łyżką lub trzepaczką, czyli rózgą kuchenną. Masa serowa będzie rzadka i dlatego trzeba ją odstawić, aż lekko zgęstnieje. Najlepiej do lodówki. Należy ją wyjąć, gdy konsystencja stanie się „budyniowata”. Wylej masę do formyLekko tężejącą masę serową wylej do formy, którą należy schłodzić w lodówce. Przygotuj galaretkę do zalania masy serowejJedną galaretkę zalej wrzątkiem. Potrzebujesz ok. 350 ml wrzątku. Tak samo jak wcześniej, mieszaj galaretkę do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny. Gotową galaretkę odstaw na bok, by przestygła. Do sernika możesz dodać też owoceNa sernik można położyć też owoce. Ok. 30 minut po odstawieniu do lodówki masy serowej (stężeje na tyle, by udźwignąć owoce). Zalej owoce galaretkąNa ułożone owoce wlej galaretkę. Początkowo kilka łyżek, a po 10 minutach resztę. Wtedy owoce nie wypłyną go góry. Odstaw sernik do lodówkiOdstaw sernik do lodówki na 3 do 5 godzin.

