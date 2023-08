Nie każdy może jeść awokado. Kto i dlaczego musi go unikać?

Awokado to owoc pochodzący z Ameryki Środkowej, który w ostatnich latach bardzo zyskał na popularności głównie ze względu na zawartość w nim nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3, omega- 6 i omega- 9. W 100 gramach owocu jest ich aż 15 g. Dzięki nim awokado wykazuje szereg korzystnych dla zdrowia właściwości: obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów, które są głównymi czynnikami ryzyka chorób serca. Dodatkowo ten owoc zmniejsza stany zapalne stawów i wspiera układ odpornościowy, redukując ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 i nowotworów. Badania wykazały, że osoby regularnie jedzące awokado miały niższą wagę ciała oraz niższy wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index), którego wartość jest pomocna w ocenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mogą jeść awokado.

Kto i dlaczego nie powinien jeść awokado?

Owocu muszą unikać osoby, które mają stwierdzoną alergię na awokado. W ich przypadku jego zjedzenie może prowadzić nawet do zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego, poprzedzonego obrzękiem i zmianami na skórze. Z jedzenia awokado powinny też zrezygnować osoby, które mają alergię na lateks. Ta alergia o charakterze krzyżowym może się uaktywnić pod wpływem spożycia awokado. Jest to tzw. zespół lateksowo-owocowy, który dotyczy również innych owoców takich jak banan czy mango.

Warto również wiedzieć, że awokado zawiera FODMAP (fermentujące oligo-, di-, monosacharydy oraz poliole), które są łatwo fermentującymi krótkołańcuchowymi węglowodanami, a których niektórzy ludzie nie mogą strawić. Nie każdy jest wrażliwy na FODMAP, ale u niektórych osób mogą one powodować nieprzyjemne objawy trawienne w tym wzdęcia czy bóle brzucha u osób z chorobami jelit. W związku z tym awokado nie jest zalecane u osób z zespołem jelita drażliwego (IBS) czy SIBO (przerost bakteryjny jelita cienkiego).

Awokado powinny unikać osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe, szczególnie warfarynę. Ze względu na dużą zawartość witaminy K, jedzenie owocu może osłabiać działanie tych leków.

Ponieważ awokado zawiera dużo potasu (jeden okaz o wadze ok. 200 g zawiera 975 mg tego pierwiastka), to z diety powinny wyeliminować je osoby z chorobami nerek. Pacjenci z tymi schorzeniami często mają problemy z usuwaniem potasu z organizmu, a jego zwiększone stężenie może prowadzić do problemów z sercem i osłabienia mięśni.

Natomiast osoby będące na diecie niskokalorycznej powinny spożywać awokado z umiarem, bowiem cały owoc zawiera ok. 320 kcal, a nawet zdrowe jedzenie powoduje wzrost wagi, jeśli jemy go za dużo.

Kwestie etyczne związane z jedzeniem awokado

Ze względu na wzrost popularności awokado w ostatnich latach okazało się, że jego uprawa jest bardzo opłacalna. W związku z tym w krajach Ameryki Południowej wycinane są duże tereny leśne pod uprawę awokado, co powoduje szkodliwe skutki dla planety, w tym niszczenie gleby oraz większą emisję dwutlenku węgla. Dodatkowo jedno awokado do swojego wzrostu wymaga ok. 220 litrów wody. W związku z tym rośnie grupa ludzi, którzy nie tyle nie mogą, ile nie chcą jeść awokado. Dobrym rozwiązaniem, aby nie rezygnować z wartości zdrowotnych awokado, jest kupowanie owoców pochodzących z upraw stosujących zasady ekologii i sprawiedliwego handlu.

