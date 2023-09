Czy maślaki trzeba obierać ze skórki? To jedne z najsmaczniejszych grzybów

Maślak zwyczajny, ale też maślaki ziarnisty i rdzawobrązowy – to gatunki maślaka, które można znaleźć w polskich lasach. Wszystkie są jadalne (mają przyjemny, delikatny smak) i nie da się ich pomylić z żadnym trującym grzybem, dlatego ich zbieranie polecane jest nawet początkującym grzybiarzom.

Czy maślaki trzeba obierać ze skórki?

Zaleca się, aby obierać maślaki ze skórki. Skórka maślaków jest twardawa i niezbyt przyjemna w smaku (lekko gorzka i kwaśna). Charakterystyczny śluz może też u wrażliwych osób wywołać dolegliwości gastryczne.

Zazwyczaj skórka schodzi z maślaków bardzo łatwo. Wystarczy chwycić jej brzeg, pomagając sobie nożykiem i po prostu zdjąć skórę z całego kapelusza grzyba. Najtrudniej jest zdjąć skórkę z młodych i malutkich maślaków. Niektórzy tego nie robią. Jednym z patentów na małe maślaki jest usunięcie śluzu poprzez moczenie grzybów w solance. Trzeba zmieszać wodę z solą (proporcja 5 szklanek wody i pół szklanki soli) i moczyć grzyby kilka godzin. Po tym czasie grzyby płuczemy i używamy jak zwykle.

Co zrobić z maślaków?

Maślaki można wykorzystać w kuchni dokładnie tak samo, jak wszystkie inne grzyby. Świetnie smakują jako podstawa grzybowych sposób, można je dodawać do zup, farszów, zrobić na nich jajecznicę czy omlety. Maślaki można suszyć, choć ze względu na sporą zawartość wody, mocno wówczas tracą na objętości. Doskonale za to nadają się do marynowania w occie. Maślaki można mrozić: polecamy je wcześniej krótko obgotować lub przesmażyć i mrozić podzielone na porcje. To prosty sposób na to, aby zimą szybko przygotować pyszny sos grzybowy do obiadu.

Gdzie zbierać maślaki?

Maślaki najczęściej rosną w grupach, a to oznacza, że jeśli znajdziesz jednego, prawdopodobnie w twoim koszu będzie ich w krótkim czasie dużo więcej. Maślaki lubią rosnąć pod sosnami, szczególnie w młodnikach sosnowych (dlatego czasem regionalnie nazywane są sośniakami). Maślaki też często rosną na skraju dróg i w leśnych rowach przy drogach. Jeśli pogoda sprzyja, można je zbierać nawet do grudnia.

