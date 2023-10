Olej arganowy do jedzenia. Jak stosować płynne złoto z Maroka?

Olej arganowy jest wytłaczany z ziaren drzewa arganowego, zwanego też żelaznym drzewem, które rośnie wyłącznie w Maroku. W środku podobnego do oliwki, gorzkiego owocu, kryją się najwyżej 3 ziarna i to właśnie one wykorzystywane są do produkcji oleju. Do wyprodukowania litra płynu potrzeba od 30 do 50 kg owoców arganii. Zajmuje to nawet 10 godzin. Dodatkowo cały proces odbywa się ręcznie, co powoduje, że olej arganowy jest jednym z najdroższych na świecie. Dlatego nazywany jest płynnym złotem Maroka. Dla wielu marokańskich kobiet praca przy wytwarzaniu oleju jest jedynym źródłem utrzymania, tak więc jego zakup jest dla nich wsparciem. Kiedyś znany był tylko w Maroku, obecnie staje się coraz bardziej popularny na całym świecie.

Czym różni się argonowy olej spożywczy od kosmetycznego?

Olej arganowy przeznaczony do spożycia, tłoczony jest z uprażonych uprzednio ziaren. Ma ciemnozłoty kolor oraz orzechowy smak i aromat, nieco podobny do oleju z orzechów włoskich czy laskowych. Przed zakupem oleju przeznaczonego do spożycia należy upewnić się, że zawiera on 100 procent oleju arganowego, bez żadnych dodatków i że przeznaczony jest do celów kulinarnych. Olej arganowy, który stosuje się w kosmetyce, uzyskiwany jest z kolei z ziaren nieprażonych. Z tego powodu ma dużo jaśniejszy kolor niż olej kulinarny i ma inny zapach. Może zawierać dodatki, które nie nadają się do spożycia.

Właściwości oleju arganowego

Olej arganowy pod względem właściwości zdrowotnych porównywany jest z oliwą z oliwek. 80 procent jego składu stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe, działające przeciwzapalnie, w tym kwas linolowy i oleinowy. W jednym z badań na ludziach zauważono, że regularne spożywanie oleju arganowego, podobnie jak oliwy z oliwek, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca poprzez jego wpływ na poziom przeciwutleniaczy we krwi. Co ważne, olej ten ma dwa razy więcej witaminy E niż oliwa z oliwek. Ta witamina z kolei wspiera układ immunologiczny i chroni przed nowotworami. Należy pamiętać jednak, że olej arganowy jest bardzo kaloryczny, bo 100 g to aż 800 kcal. Lepiej spożywać go więc w małych ilościach, ok. 1-2 łyżeczki dziennie.

Zastosowanie oleju arganowego w kuchni

Olej ten nadaje się zarówno do dań na słono jak i na słodko. Należy pamiętać, że można go spożywać jedynie na surowo. Nie należy na nim smażyć, bo ma niską temperaturę dymienia i w wyniku obróbki cieplnej traci swe właściwości. W kuchni marokańskiej często skrapia się nim dania z kuskusu (rodzaju kaszy). Można polać nim pieczone ryby czy mięso, dodać do wszelkiego rodzaju past kanapkowych czy gotowanych warzyw. Dodając do niego sok z cytryny, uzyska się ciekawy dressing do sałatek. Można też po prostu zamoczyć w oleju arganowym kawałek bagietki i delektować się jego niezwykłym smakiem.

Olej ten nadaje się również do deserów. Można polać nim lody czy jogurt. Marokańczycy przyrządzają z niego słodką pastę zwaną amlou z dodatkiem prażonych migdałów, miodu i cynamonu. Pastę tę często jedzą na śniadanie z plackami lub pieczywem. My możemy olejem arganowym polać owsiankę i w ten sposób wprowadzić odrobinę egzotyki do swojej kuchni. Trzeba pamiętać, że oleju arganowego nie powinny spożywać osoby, które mają alergię na orzechy.

Olej arganowy powinien być przechowywany w ciemnej butelce, w temperaturze do 18 stopni Celsjusza. Można przechowywać go w lodówce. Jeśli stanie się lekko mętny, nie wpływa to negatywnie na jego właściwości. W Polsce olej arganowy można kupić w sklepach ze zdrową żywnością lub przez Internet. Cena wynosi ok. 80 zł za 250 ml.

Źródła: Healthline.com,Tastingtable.com