Jak uprażyć orzechy włoskie? Po co się to robi?

Właśnie trwa sezon na orzechy włoskie. Można je jeść na rożne sposoby – dodając do deserów lub wytrawnych dań. Wcześniej jednak warto uprażyć takie orzechy. Dzięki temu będą jeszcze smaczniejsze – pozwoli to wydobyć ich naturalny, słodki aromat. Jesteśmy pewni, że gdy raz uprażycie orzechy – będziecie korzystać z tej metody już zawsze.

Jak uprażyć orzechy włoskie? Dwie metody

Możecie wykorzystać dwa sposoby, by uprażyć orzechy – robiąc to w piekarniku lub na patelni. Obie metody dają podobne efekty, więc tylko od waszej wygody zależy, którą z nich wybierzecie. Pieczenie w piekarniku może trwać dłużej, ale wybierając ten sposób, będziecie mogli za jednym razem uprażyć więcej orzechów. Jest to również mniej wymagający patent niż prażenie orzechów na patelni.

Żeby uprażyć orzechy włoskie w piekarniku – musicie najpierw rozgrzać go do temperatury 190 stopni Celsjusza. Podczas nagrzewania się piekarnika wysypcie orzechy na blachę wyłożoną folią aluminiową lub papierem do pieczenia. Orzechy powinny być równomiernie rozłożone. Gdy piekarnik się już nagrzeje – włóżcie do niego blachę i pieczcie orzechy do momentu, aż zaczną się rumienić, a w kuchni będzie się roznosić ich zapach (około 5-10 minut). Następnie wyjmijcie je i pozostawcie do całkowitego wystygnięcia.

W przypadku prażenia orzechów włoskich na patelni – najpierw rozgrzejcie ją na średnim ogniu, a następnie wrzućcie na nią orzechy (tylko tyle, ile zmieści się na jednej warstwie). Prażcie orzechy, mieszając co jakiś czas, do momentu aż zaczną brązowieć i będą pachnieć. Na koniec przełóżcie je na talerzyk i pozostawcie do ostygnięcia.

Po co praży się orzechy włoskie?

Prażenie (inaczej obróbka termiczna) orzechów włoskich jest czynnością, którą każdy powinien włączyć do swojej kulinarnej rutyny podczas przyrządzania różnego rodzaju dań z tym dodatkiem. Prażenie poprawia smak oraz konsystencję orzechów włoskich. Wzmocni się także ich esencjonalność. Usuwa też ich naturalną gorycz, która dla niektórych osób może być dużą przeszkodą w jedzeniu orzechów włoskich. Po opieczeniu orzechy stają się znacznie słodsze i delikatniejsze w smaku. By wydobyć świetny smak z tego przysmaku, nie musicie jednak ograniczać się tylko do prażenia – sprawdźcie, co jeszcze zrobić, żeby orzechy włoskie nie były gorzkie.

Prażenie orzechów włoskich pozwoli również na bezproblemowe pozbycie się skórki z nich. Możecie zapomnieć więc o żmudnym skrobaniu nożykiem. Warto też poznać inne sposoby na łatwe obranie orzechów włoskich ze skórki.

O czym pamiętać podczas prażenia orzechów włoskich?

Prażenie orzechów włoskich nie jest wymagającym zajęciem, a czynność ta zajmuje dosłownie kilka minut. Musicie jednak pamiętać o tym, by zachować czujność, ponieważ zbyt długie prażenie orzechów może sprawić, że zwyczajnie się przypalą, przez co staną się bardzo niesmaczne. Ważne jest więc, by zawsze nastawiać minutnik podczas prażenia orzechów. Błędem jest też prażenie orzechów do zbyt mocnego zarumieniania – ich kolor powinien zmienić się tylko w minimalnym stopniu.

