Czy banan może leżeć obok jabłka? Tych owoców lepiej nie przechowuj razem

Bardzo często układamy owoce na jednym talerzu, w jednej misce lub w koszyczku. Zwykle robimy to bez większej refleksji – to błąd! Sąsiedztwo pewnych owoców ma bardzo duży wpływ na produkty leżące obok. Które owoce nie powinny leżeć blisko siebie?

Jak przechowywać owoce, żeby się nie psuły?

Za to, że jedne owoce dojrzewają szybciej, a inne wolniej, odpowiada wiele czynników. Wśród nich wymienia się etylen, czyli hormon roślinny, stymulujący proces ich dojrzewania. Ogólna zasada mówi, że owoce klimakteryczne, czyli mające zdolność dojrzewania po zerwaniu, wydzielają duże ilości etylenu. Z tego powodu nie powinny być przechowywane w sąsiedztwie innych owoców mających podobne właściwości, ponieważ będą dojrzewały bardzo szybko, a tym samym szybciej się psuły. Im bardziej dojrzały owoc, tym więcej etylenu wydziela.

Do owoców wydzielających duże ilości etylenu (mogą one przyspieszyć proces dojrzewania owoców z sąsiedztwa) zaliczamy:

Czy banan i jabłko mogą leżeć obok siebie?

To zależy, jaki efekt chcemy osiągnąć. Jeśli kupiliśmy niedojrzałe banany i zależy nam, aby w krótkim czasie stały się żółte, możemy w ich bliskim sąsiedztwie położyć dojrzałe jabłko. Aby wzmocnić efekt działania etylenu, możemy umieścić oba owoce w torebce papierowej. Ale ta metoda ma też ciemniejszą stronę – i to dosłownie. Jeśli jabłko zbyt długo będzie leżało obok banana, to ten stanie się nie tylko żółty, ale pojawią się na nim czarne kropki, przez co banan zacznie się psuć. Choć w przypadku tych żółtych owoców znany jest sposób, dzięki któremu można opanować szybkie dojrzewanie – należy owinąć końcówki banana folią spożywczą (to one uwalniają najwięcej etylenu).

Jakich owoców nie przechowywać blisko siebie?

Nie tylko banany i jabłka mają na siebie tak duży wpływ. Podobnie działają na siebie następujące pary owoców:

banan i awokado,

jabłka i truskawki,

banan i brzoskwinie,

mango i winogrona,

truskawki i jagody,

jabłka i mango.

Jeśli położymy wymienione pary owoców blisko siebie, jedne i drugie zaczną się psuć. Szybko staną się miękkie, będą wydzielały nieprzyjemny zapach i zaczną gnić. W związku z tym najlepiej przechowywać je solo.

Jakie owoce mogą leżeć blisko siebie?

Nie wszystkie owoce muszą mieć starannie dobierane sąsiedztwo. Nie jest ono tak bardzo istotne w przypadku owoców nieklimaterycznych, czyli takich, które nie dojrzewają od razu po zerwaniu. Wśród nich wymienia się pomarańcze, winogrona, ananasy, maliny czereśnie, truskawki czy jeżyny. Choć oczywiście sposób ich przechowywania też jest ważny dla zachowania ich świeżości i smaku. Należy zapewnić im dostęp do świeżego powietrza i spożyć najpóźniej 2-3 dni po zerwaniu

